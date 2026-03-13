Helyi idő szerint 16.30-kor, napos, száraz időben – 16 Celsius-fokos levegő-, 30 fokos aszfalthőmérséklet – indult a 2026-os Forma-1-es Kínai Nagydíj – egyben az idény első – sprintkvalifikációja Sanghajban.

Az egyetlen szabadedzésen a Mercedes volt a leggyorsabb, George Russell és Kimi Antonelli mögött jelentős hátránnyal következtek a mclarenesek és a ferrarisok. A Red Bull gyengén szerepelt. A Ferrari a gyakorláson kipróbálta az átforduló hátsó szárnyát, de a sprintidőérőre nem tartották meg az autón.

SQ1

A 12 perces SQ1-ben elsőként a cadillaces Valtteri Bottas gurult ki a pályára, de az idő szűkössége miatt sokan mások is követték. Az előírásoknak megfelelően mindenki a közepes keverékű, sárga jelölésű Pirelliket használta.

🟢 SQ1 IS UNDERWAY 🟢 It's time for the first part of Sprint Quali, and Valtteri Bottas leads us out in the Cadillac! 🤩#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/qiuTuY0ZrC — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Félidőnél Lewis Hamilton állt az élen, mögötte az audis Nico Hülkenberg és saját csapattársa, Charles Leclerc. 5 perccel a vége előtt a McLaren párosa ugrott a 2-3. helyre, majd a befutásuk után a mercedesesek foglalták el az első két helyet. Hamilton héttizedet kapott Russelltől. Max Verstappen csak az addigra 6. Hülkenberg mögött tanyázott.

A Ferrari-pilóták újabb nekifutásokkal felsoroltak Russell mögé.

Az utolsó két percben a williamses Alex Albon, az alpine-os Franco Colapinto, a cadillacesek és az Aston Martin pilótái voltak a kiesőzónában – Sergio Perez nem is teljesített mért kört, autója az üzemanyag-rendszer hibája miatt felbakolva állt a garázsban.

George Russell is currently up in the top spot, but the Ferraris have improved into P2 and P3 🔼👀 Kimi Antonelli is up in P4, ahead of both McLarens #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/0ANMki7dum — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

Egy perccel a vége előtt a Red Bull-osok egymás után futottak be, de nem javítottak, Verstappen maradt a 8., Isack Hadjar a 11.

Colapinto a végén egy gyors körrel előrelépett, Carlos Sainzot tolva az utolsó hatba. Búcsúzott Sainz, Albon, Fernando Alonso, Lance Stroll, Bottas, valamint a garázsban maradó Perez.

SQ2

Az SQ2 10 percét Norris nyitotta, ahogy az első szakaszban, a másodikban is kötelezően a közepes keveréken. Egy perc után 14 autó volt a pályán, csak a mercedesesek vártak ki tovább.

Míg a McLaren pilótái elsőre melegítőkört futottak, az alpine-os Pierre Gasly állt az élre, majd Verstappen lett a leggyorsabb, mindössze 7 ezreddel volt jobb a franciánál.

Leclerc már 9 tizedet adott a hollandnak, a monacói körétől Hamilton is majdnem 7 tizeddel maradt el – a két mclarenes be is fért a ferrarisok közé. A leggyorsabb persze újra a Mercedes volt, Antonelli kicsivel, Russell már jó háromtizeddel verte Leclerc-t.

A fiatal olaszt Norris lehetséges feltartása miatt vizsgálat alá vonták.

📻 "He blocked me... I was going to push that lap!"



Lando Norris seemingly gets held up by Kimi Antonelli at Turn 1 👀#F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/hi54pW6csu — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

A hajrában a Racing Bull-osok, a haasosok, az audis Gabriel Bortoleto és Colapinto volt a mezőny végén. Verstappen és Hadjar csak a 9-10. időt teljesítette, de végül megúszták, ahogy a négyszeres világbajnok egy komolyabb balesetet – a hátsó egyenesen Gasly Alpine-ját kerülte, majd rossz ütemben vette az utolsó kanyart, így kiszaladt a kavicságyba. Ezt az esetet is vizsgálat alá vonták.

Kiesett Hülkenberg, Ocon, Liam Lawson, Bortoleto, Arvid Lindblad és Colapinto.

Hadjar a bokszutca elején leállt, a Red Bull szerelőinek kellett odasprintelniük, hogy a garázsig tolják az RB22-est.

SQ3

A 8 perces, kötelezően lágy gumis finálé kezdetén senki nem ment ki rögtön, fél perc után Antonelli nyitotta a körözést.

A fiatal olasz 1:31,880-nal nyitott, Russell ebből háromtizedet faragva állt az élre. Mögéjük a ferrarisok értek fel Hamilton vezetésével, Verstappen 1,7 másodperces hátránnyal volt 5. A további öt pilóta csak ekkor ment ki a pályára, egy nekifutásból kellett időt hozniuk.

Kicking up the dust 💨 Lewis Hamilton is pushing the limits in SQ3! He's currently P3 behind the Mercedes pairing #F1Sprint #ChineseGP pic.twitter.com/4fpUAIBHmi — Formula 1 (@F1) March 13, 2026

A mercedesesk a második etapjukon javítottak korábbi köreiken, de a sorrendjük nem változott. Leclerc is maradt a 4., de nem sokáig, Norris felugrott a 3. helyre, Piastri pedig a két ferraris közé lépett, az 5. helyre. Verstappen csak a 8. lett, még Gasly is megverte az Alpine-nal.

Russell és Antonelli simán fhozta az első sort a szomati, magyar idő szerint 4 órakor kezdődő sprintfutamra.