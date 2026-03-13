hoHelyi idő szerint 11.30-kor, derült, de hűvös időben – 12 Celsius-fokos levegő-, 15 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a kezdődött a 2026-os Forma-1-es szezon második fordulója, a Kínai Nagydíj első és egyetlen szabadedzése 5451 m-es sanghaji versenypályán.

Sprinthétvége lévén a csapatoknak a lehető legtöbb munkát kellett elvégezni a rendelkezésre álló 60 percben a vadonatúj, 2026-os autókkal. A bokszutcai lámpa zöldre váltását sor várta, a Haas párosa vezette ki a mezőnyt.

Az alpine-os Franco Colapinto már az első körén megpördült, de folytatni tudta. Míg az első körük végén, második elején a mclarenes Lando Norris és a ferraris Lewis Hmilton csatázott pozícióért, még össze is értek. A kör későbbi szakaszában, a 6-os kanyarban – immár magától – megpördült.

A Ferrarikon amúgy már szerepelt az átforduló, Macarena-szárnynak becézett fejlesztés, mely kézi poggyászként utazott Maranellóból Sanghajba – könnyen lehet, hogy a megpördülést is annak (még) szokatlan viselkedése, lassabb csukódása okozta.

10 perc után a Mercedes párosa állt az élen George Russell, Kimi Antonelli sorrendben, mögöttük Charles Leclerc. Az astonos Lance Stroll kivétlével mindenki a közepes keverékű Pirelliken körözött.

13 perc után „búcsúzott” az újonc Arvid Lindblad, amikor a Racing Bulls-ban füstölve adta meg magát valami. Az autóval a 9-es kanyarban (hajtűben) állt félre.

Már „félidő” előtt felkerültek a lágy gumik Hamilton autójára, de elsőre nem futott rajtuk kimondottan gyors kört, nyolctizeddel volt lassabb az élen álló Russellnél – feltehetőleg csak a korábban elfékezett közepeseket volt kénytelen előbb lecserélni.

Második nekifutásra is csak négytizedet javított, a 3. helyre ugrott előre, így is kéttizeddel saját csapattársa, Leclerc mögé.

A McLarennél érdekes probléma rajzolódott ki, előbb Norris, majd Oscar Piastri is ugyanúgy csúszott le az ívről az első kanyarban, rádión is jelezték az ausztrálnak, hogy nem az övé volt az első ilyen eset.

Szokatlan incidens az Alpine-nál: Colapinto hosszú etapja után a bokszutca gyors sávjában állt le, másfél percig parkolt a McLaren garázsa környékén, mielőtt újra tudta indítani az autót, hogy eljusson a bokszutca túlsó végére, saját csapatához.

Az utolsó tizenpár percre Hamilton és az astonosok után mások is lágyakra váltottak. A mercedesesek rögtön hozták is az első két időt, mögöttük a két Ferrari állt 10 perccel a vége előtt – komoly, nyolctizedes és szűk másfél másodperces hátránnyal.

Norris a piros Pirelliken Hamilton elé is ugrott, Max Verstappen csak a 7. időt hozta, a haasos Oliver Bearman körével sem bírt. Piastri bő héttizedes hátránnyal csípte meg a 3. helyet.

Leclerc az utolsó előtti percben szeretett volna javítani, de a célegyenes-ráfordítóból kigyorsítva érintette a kavicságyat – nem csúcszott bele, de a körnek annyi volt. A leintés előtti pillanatokban Norris ugrott a 3. helyere 555 ezredes hátránnyal.

Az edzés szokás szerint rajtszimulációkkal zárult.

A Forma-1-es Kínai Nagydíj sprintkvalifikációja magyar idő szerint péntek reggel 8.30-kor kezdődik.