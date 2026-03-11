A múlt hétvégén lezajlott a 2026-os Forma-1-es idény felemásan fogadott szezonnyitója, az Ausztrál Nagydíj. Nincs szünet, péntektől már Sanghajban köröz a mezőny, jön a Kínai Nagydíj.

A második forduló előtt is kvízzel melegíthetsz, friss tudáspróbánkon kiderítheted, mennyit is tudsz erről a helyszínről és a futamról!

