Míg a pénteki szabadedzés és sprintkvalifikáció alapján úgy tűnhetett, hogy Sanghajban a Mercedes mögött a Ferrari és a McLaren szoros versenyben van a második erő címéért, a szombati sprintverseny megelőgezte, a Kínai Nagydíj hagyományos időmérője pedig megerősítette, hogy a címvédő McLaren nincs a közvetlen élmezőnyben, hiszen a világbajnok Lando Norris csak a 6., Oscar Piastri az 5. rajkockát szerezte vasárnapra. Ennél többet vártak.

„Talán ennyi volt ma ebben, bár az utolsó köröm nem volt a legjobb, volt még benne potenciál, de nem volt egyszerű ma kihozni a maximumot az autóból. Nagyjából elégedett vagyok, körülbelül itt tartunk most. A Q3-ra talán javultunk is, de még sok munka vár ránk. Holnap igyekszem majd jó rajtot venni, de sok múlik majd a gumikon, a mai sprintfutamon is nagy szerepet játszottak. A tempó nagy kérdés, ha meglesz a tapadás, majd meglátjuk, odaérhetünk-e az élre” – nyilatkozta vállvonogatva Piastri az időmérőt követően.

A 2025-ös világbajnok Norris is hasonlóan egyrészt-másrészt értékelést adott:

„Ami azt illeti, ebben több is lett volna. Az utolsó szektorom elég vacakul sikerült, az egyenesekben pedig több autóhoz képest is veszítettünk, rá kell majd jönnünk, miért. Egy-másfél tizedet, ami ma három pozíciót is jelentett volna, szóval ki kell vizsgálnunk. Az itteni utolsó kanyar talán az egész naptárból a legkevésbé fekszik nekem, valahogy nem tudom eltalálni, az utolsó körömön is nagyot hibáztam ott. Szóval mindent egybevetve nagyjából a megérdemelt helyünkön vagyunk” – mondta a kvalifikáció után a címvédő Norris.

„Úgy tűnik, közel vagyunk a Ferrarihoz, holnap, a futamon ott akarunk lenni a sűrűjében, de világos, hogy ma előnyben voltak, nem tudtunk velük mit kezdeni. Nem lesz könnyű elkapni őket, de megpróbáljuk! Egyelőre fogalmam sincs, milyen lehet a rajtunk” – folytatta az angol.