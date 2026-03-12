A Red Bull-os Max Verstappen már a bahreini tesztek óta elégedetlen az új F1-es szabályokkal. Mivel az elektromos komponens hajtásban megemelt aránya miatt sokkal több múlik az energiastratégián, mint a valódi vezetői képességeken. A holland emiatt szeretné, ha a szabályalkotók változtatnának a kialakult helyzeten. A szezonnyitó Ausztrál Nagydíj tapasztalatai alapján ezt a vezetőség sem zárta ki, azonban a folyamat még a tervezés fázisában van.

Verstappen a melbourne-i futamon hatodik helyen zárt, majd kiemelte, ez nem versenyzés. A visszavonulás lehetőségét már korábban is pedzegető holland a Kínai Nagydíj sajtótájékoztatóján ezt mondta jelenlegi álláspontjáról:

„Kicsit ellentmondásos is a helyzet, mert nem túlzottan szeretem vezetni az autót, de élvezem a közös munkát a csapattagokkal, és a motorfejlesztő részleggel is. Ez egy kicsit agyfa… nem káromkodhatok, ötezerre büntetik. Bárcsak jobban élvezhetném, de sok más dolgot is csinálhatok, amiket szeretek. Versenyezhetek a Nordschleifén. Az elkövetkezendő években pedig remélem, hogy a spái és Le Mans-i 24 órás versenyen is indulhatok.”

Az FIA és az F1 vezetése jelenleg egyeztet a csapatokkal és a pilótákkal a javulást célzó lehetséges szabályváltoztatásokról.

„Nem akarok visszavonulni, de remélem hogy jobb lesz. Beszéltem az F1-el és az FIA-val., és dolgozunk valamin, ami remélhetőleg mindenen javítani fog.”

Kisebb változtatásokra egyébként már ebben a szezonban sor kerülhet, azonban a szabályalkotók egyelőre kivárnak, tapasztalatot gyűjtenek más pályákon is. Verstappen viszont reménykedik a szabályrendszer komolyabb megváltoztatásán is, a következő években: „Nagyon remélem, hogy ez nem marad így a következő pár évben. Remélem jövőre már nagy fejlődést érhetünk el.”

A szezonnyitó után a McLaren címvédője, Lando Norris a sebességkülönbségű előzések veszélyére hívta fel a figyelmet, míg az Ausztrál Nagydíj győztese, a mercedeses George Russel szerint viszont csak azért panaszkodnak a többiek, mert nem ők nyertek.

