A szezonzáró Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj előtt még nyitott az egyéni világbajnoki cím sorsa: Lando Norris 408, a Red Bull-os címvédő, Max Verstappen 396, a másik mclarenes, Oscar Piastri 392 ponton áll, elvben még bármelyikük lehet 2025 győztese.

A McLaren az év folyamán végig (látszat)egyenlőségre törekedett, az ún. papaja szabályokkal igyekeztek a lehető legfairebbé tenni a küzdelmet, ám ezen a hétvégén minden eldőlhet, és annak ellenére, hogy még Katarban is arról beszéltek, a bokszutcából nem fognak belenyúlni a küzdelembe, Abu-Dzabiban már épp az ellenkezőjét mondta a cégvezér, Zak Brown. Elismerték, hogy ha úgy alakul, félreállíthatják Piastrit.

„Igen, természetesen. Mindenképp meg akarjuk nyerni az egyéni bajnoki címet. Úgy futunk neki a hétvégének, hogy mindkettejük egyenlő esélyekkel indul, még ha a pontok tekintetében van is eltérés. Még nem tudjuk, hogyan alakul az időmérő, a futamon lesz-e műszaki probléma, de ha világossá válik, hogy csak az egyiküknek van esélye, akkor mindent megteszünk majd, hogy az a pilóta húzza be a címet. Őrültség lenne nem cselekedni. Akarjuk az egyéni címet. Meglátjuk, hogyan alakul a futam, de úgy biztosan nem nyerhetjük meg, ha a a 3-4., 6-7. helyezést tartogatjuk” – idézte a brit Sky Sports.

„Az F1 csapatsport, nemde? Együtt igyekeztünk megnyerni a konstruktőri címet, és most együtt próbáljuk megszerezni az egyénit is. Tudom, hogy egy kicsit furán hangzik ez, de ha az egyikük biztosan nem nyerhet, ő is azt szeretné, hogy a csapattárs legyen a bajnok. És a csapat is ezt akarja. Mindketten csapatjátékosok, ahogy ezt már bizonyították az év folyamán. Szerintem semmi szokatlan nincs abban, hogy a csapattársak áldozatot hozzanak a másikért, hogy a csapat elérje, amit szeretne” – fejtegette.

Csütörtökön Norris arról beszélt, hogy ő maga nem fogja kérni, de örömmel fogadná Piastri segítségét a fináléban, ha úgy alakulna, míg az ausztrál csak annyit mondott, hogy addig erről nem volt szó a csapaton belül, nem tudja mi az elvárás, így nem is tud érdemben felelni a segítséget illető kérdésre.