Az F1-ben harmadik szezonját töltő Oscar Piastri az idény jelentős részében vezette az egyéni világbajnokságot, szeptember elején úgy tűnt az ausztrál már szinte megfoghatatlan, hiszen csapattársa, Lando Norris előtt 34, a címvédő Max Verstappen előtt pedig 104 ponttal vezetett.

Az előny aztán elolvadt, egyrészt Piastri saját hibáinak, gyengébb tempójának, másrészt viszont a McLaren döntéseinek következtében. Ráadásul az ausztrál hiába volt újra versenyképes a katari hétvégén, a csapat pocsék stratégiájának köszönhetően a szinte biztos győzelem helyett csak a 2. lett Verstappen mögött, így a szezonzáróra már a 3. helyre csúszott vissza: míg a holland 12, ő már 16 pont hátrányban van az éllovas Norrishoz képest.

Piastri visszaesése kapcsán jó néhányan összeesküvést sejtenek, azt feltételezik, hogy a McLaren Norrist akarja bajnokként látni, ezért különféle módokon dolgozhatnak ellene.

Katar után egészen az ausztrál parlamentig jutott a dolog, a héten a szenátus vidékügyi és közlekedésügyi bizottságának együttes ülésén egy queenslandi képviselő Matt Canavan tett fel kérdést ezzel kapcsolatban.

„Elkeserítő éjszaka volt ez számos ausztrálnak” – utalt a katari versenyre. „Nem tudom, kitől kérdezzem, de ön foglalkozik a közlekedéssel és az autókkal, szóval mit gondol, a McLaren tényleg elfogult, és Oscar Piastri ellen dolgozik a világbajnokságban” – tette fel a kérdést a közlekedésügyi miniszter Jim Bettsnek.

A kérdést nevetéssel fogadták a jelenlévők, Betts helyett pedig a másik kormánytag, a vidékért és regionális ügyekért felelős miniszter, Anthony Chisholm felelt röviden: „Én is úgy gondolom, hogy néhány döntés elég rosszul érintette idén.”

A hír eljutott Piastrihoz is, aki Abu-Dzabiban derűsen és örömmel reagált arra, hogy ilyen komolyan foglalkoznak vele otthon.

„Láttam, hogy a parlamentben is ügy volt. Ez nem semmi! Igazán különleges, mennyire szorítanak nekem otthon – bár nem látok belőle sokat, mert a szezonnyitó óta nem jártam Ausztráliában. De az, hogy a Forma-1 előkerült az ausztrál parlamentben – mindegy is, milyen okból –, elég menő. Jelzi, hogy mekkora támogatást élvezek, mennyien követik a sorsomat. Szóval jó ezt látni, én pedig igyekszem majd hazavinni a bajnoki címet.”

Papíron persze neki van a legkisebb esélye, de a múlt azt mutatja, bármi lehetséges, hiszen 2007-ben és 2012-ben is az lett végül a bajnok (Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel), aki a szezonzáró előtt csak a 3. helyen állt.

„Az én szempontomból szép statisztika, de attól, hogy a múltban így alakult valami, nem biztos, hogy most is így fog. Biztosan nem erre fogok támaszkodni, de egy halvány kis reményt adhat, hogy igen, azért lehetséges a dolog” – mondta erre.