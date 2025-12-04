Miután Las Vegasban mindkét McLarent kizárták, Katarban pedig a csapat rossz stratégiával a Red Bull-os Max Verstappennek adta a győzelmet, a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjra maradt az egyéni világbajnoki cím sorsának eldöntése.

A korábban tetemes előnnyel vezető Lando Norris 408 ponttal áll az élen, mögötte 12 pont hátránnyal a címvédő Verstappen, az év jelentős részét éllovasként töltő Oscar Piastri pedig 16 egységre van csapattársától.

Bár Norris a favorit, és a végső győzelem bebiztosításához „csak” annyi a dolga, hogy a két rivális előtt zárjon, azért több más forgatókönyv is elképzelhető.

Ha úgy alakul, hogy az Abu-Dzabi Nagydíjon Verstappen vezet, míg Piastri csak a 3., Norris pedig a 4., a hollandé lesz a bajnoki cím – más kérdés, hogy a McLaren ekkor csapatutasítást alkalmazva félreállítja-e az esélytelenebb Piastrit.

Abu-Dzabiban a csütörtöki sajtónapon megkérdezték erről a mclareneseket, elsőként Norrist arról, ő kérne-e segítséget a csapattárstól.

„Nem, erről nem volt szó. Ami azt illeti, nagyon szívesen fogadnám, de én nem kérném. Nem is tudom. Oscaron múlik, hogy belemenne-e. Szerintem nem rajtam múlna. És fordítva is fel lehet tenni a kérdést, hogy én hajlandó lennék-e segíteni vagy sem” – kezdte.

„Azt hiszem, én megtenném, szerintem mindig is ilyen voltam, de ez most nem az én döntésem lenne. Én nem fogom kérni a segítséget, és azt hiszem, ez nem is lenne fair kérés. És ha úgy alakul, hogy emiatt aztán Max győz, hát legyen. Gratulálok majd neki, aztán a jövő évre tekintek. Ez sem változtatna semmin, és ebben az esetben jobban is érdemelné a címet, mint mi” – folytatta, burkoltan Piastrira helyezve a nyomást.

Az ausztrál teljesen kikerülte az érdemi választ, amikor tőle tudakolták, segítene-e Norrisnak a bajnoki cím megszerzésében.

„Erről nem beszéltünk a csapattal. Amíg nem tudom, mi az elvárás, mit várnak tőlem, nem tudok erre válaszolni” – zárta le a témát.

Kibicként a mercedeses George Russell véleményét is tudakolták az újságírók az esetleges mclarenes csapatutasításokat illetően, az angol így reagált:

„Szerintem nem elfogadható, sőt nem is észszerű azt kérni egy pilótától, hogy álljon félre a csapattársa kedvéért, ha ő maga is esélyes még a bajnoki címre. Ha olyan lenne, mint más, régebbi idényekben, mint Checo [Perez] és Max vagy Barrichello és Schumacher esetében, hogy az utolsó fordulóban az egyiknek már egyáltalán nem volt esélye a bajnokságra, az teljesen érthető, és szerintem bármelyik pilóta meg is tenné, de szerintem most egyáltalán nem lenne fair. Úgy gondolom, mindkettőjüknek meg kell adni az esélyt, aztán ha emiatt veszítenek, egyszerűen annyit kell mondaniuk, hogy jobb volt az ellenfél, ilyen a versenyzés” – magyarázta.