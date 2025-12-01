Max Verstappen kettéválasztotta a McLaren-pilótákat a Forma-1-es Katari Nagydíjon aratott győzelme után a bajnoki tabellán. Lando Norrisnak így immár nem Oscar Piastri, hanem a Red Bull hollandja a legnagyobb kihívója, 12 pontos hátránya pedig nem is feltétlenül ledolgozhatatlan.

Felmerült ezek után a kérdés, hogy vajon változtat-e azon a hozzáálláson a McLaren, miszerint hagyják a pilótáikat versenyezni egymás ellen. A kérdésre Andrea Stella csapatfőnök felelt.

“Először is, megértjük, hogy Oscar rendkívül csalódottt. Mindent jól csinált ezen a hétvégén. Gyors, stabil és következetes volt” – tekintett vissza a katari eseményekre Stella. “Ami a versenyzéshez való hozzáállásunkat illeti, mindig nyitva akarjuk tartani a lehetőségeket mindkét pilóta számára.”

“Mindketten esélyesek a bajnoki győzelemre. Gyakran előfordult már olyan helyzet, hogy egy harmadik pilóta nyerte meg a bajnokságot – emlékszem 2007-re Kimi Räikkönennel, ugyanígy 2010-re Sebastian Vettellel. Tiszteletben kell tartanunk, hogy Oscarnak van esélye a győzelemre, és hagyjuk, hogy versenyezzenek” – fogalmazott a csapatfőnök.