408, 396, 392 – Lando Norris, Max Verstappen és Oscar Piastri pontszámai a szezonzáró forduló, a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj előtt, azaz vasárnap a hármas bármelyik tagja ünnepelhet még világbajnoki sikert.

A favorit persze Norris, a legkevésbé esélyes pedig a nagyobb ponthátrányban lévő és tapasztalatlanabb Piastri, akit azt követően, hogy a pocsék stratégiai döntéssel a szinte biztos győzelemtől fosztott meg a csapat a Katari Nagydíjon, még Abu-Dzabiban is további hátrányba hoz a McLaren.

Az ausztrál ugyanis kénytelen lesz kihagyni az Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzését, autóját az alakulat tesztpilótája, a mexikói Patricio O’Ward vezeti majd.

Bár nem tűnik fairnek a dolog, tegyük hozzá, hogy így alakul majd ki egyenlőség ezen a téren, hiszen Norris korábban Ausztriában Alex Dunne, Mexikóvárosban O’Ward kedvéért kispadozott már, míg Piastri eddig csak Monzában hagyta ki az első gyakorlást Dunne kedvéért.

A csapatoknak kötelező évi négy szabadedzésen ifjoncot pályára küldeniük, ezért akárhogy is áll a bajnokság, a mostani alkalom nem ejthető, ráadásul vélhetőleg már jó ideje beütemezték O’Ward második lehetőségét, Piastri számára nem lehetett meglepetés a mostani csere.

A négyes keret kipipálása miatt több másik csapatnál is lesz hasonló csere: a Red Bullnál a búcsúzó Cunoda Juki adja át a helyét a jövőre a Racing Bullsnál bemutatkozó Arvid Lindbladnak, a Ferrarinál Lewis Hamilton hagyja ki az első edzést vélhetően Antonio Fuoco kedvéért (még nem hivatalos), a Williamsnél Alex Albon “pihen”, az F2-es Luke Browning vezet, az Aston Martinnál Fernando Alonso és Lance Stroll sem vezet az első gyakorláson, autóikat a Forma-2-es Jak Crawford és Cian Shields kapja, míg a Haasnál Esteban Ocon járgányával Hirakava Rio köröz majd.