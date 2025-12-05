Helyi idő szerint 13.30-kor, meleg időben – 28 Celsius-fokos levegő-, 35 fokos aszfalthőmérséklet – indult a 2025-ös Forma-1-es szezonzáró, az Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzése.

A pályára elsőként a 2026-ra Max Verstappen csapattársává előléptetett Isack Hadjar futott ki a Racing Bullsszal, mögötte a másik autóval Ivasza Ajamu gurult ki. Nem a japán volt az egyetlen ifjonc, sőt: a csapatok jelentős része pilótát cserélt, hogy teljesítsék az évi négy szabadedzéses előírást.

A McLarennél a bajnokesélyes Oscar Piastri autóját a mexikói Patricio O’Ward vezette, a Red Bullnál a búcsúzó Cunoda Juki adta át a helyét a jövőre a Racing Bullsnál bemutatkozó Arvid Lindbladnak, a Ferrarinál Lewis Hamilton hagyta ki az első edzést Arthur Leclerc kedvéért, a Williamsnél Alex Albon “pihent”, helyette a F2-es Luke Browning vezetett, az Aston Martinnál Fernando Alonso és Lance Stroll is kihagyta az első gyakorlást, autóikat a Forma-2-es Jak Crawford és Cian Shields kapta, a Haasnál Esteban Ocon járgányával Hirakava Rio körözött, az Alpine-nál Pierre Gaslyt Paul Aron váltotta.

Mivel majdnem a mezőny fele beugrókból állt, a gumiválasztás sokszínűen alakult, az „ifjoncok” eltérő programokat futottak – volt, aki egyszerűen az F1-gyel ismerkedett, volt, aki 2026-os fejlesztéseket tesztelt.

Az első negyedóra után a mercedeses Kimi Antonelli állt az élen, de aztán pont ekkor ugrott az olasz elé a bajnoki éllovas Lando Norris és a Red Bull-os Max Verstappen is. A McLaren angolja a közepes keveréken ment, a másik két versenyző a kemény, fehér jelölésű Pirelliket használta.

20 perc után „kidőlt” az egyik állandó versenyző, a Haas újonca, Oliver Bearman a hajtás gyengülését jelezte a rádión, a bokszból azt válaszolták neki, hogy hidraulikai szivárgás lépett fel az autóban. Az angol végül elért a bokszutcáig, hogy megkezdhessék a javításokat.

Az élmenők félidőnél lágy Pirellikre váltottak, Verstappen állt az élre, mögé bő két- és háromtizeddel George Russell és Antonelli sorolt fel, Norris az első gyors körén hibázott, de aztán a mercedeseseket megelőzve, a Red Bull-os hollandtól 24 ezredre lett a második. Nem sokkal később „az állandó Leclerc” megfutotta a 3. időt, hátránya 74 ezred volt.

20 perccel a vége előtt Bearman visszatérhetett a pályára, ekkorra már Norris volt a leggyorsabb, 8 ezreddel tudott jobb kört futni fő kihívójánál.

9 perccel a vége előtt Verstappen azt jelezte a rádión, hogy „valami elromlott” az autón, a kérdésre, hogy pontosabban hol érzi a hibát, a holland annyival felet, hogy „mindenhol”.

Nem sokkal később Charles Leclerc pördült meg az 5-ös kanyar féktávján, mögötte érkező öccse a rádión azzal viccelődött, hogy bátyja gumiégetéssel szórakoztatta a nézőket.

Az ifjoncok nem meglepő módon szinte mind az állandó versenyzők mögött zártak a nem reprezentatív edzésen, csakis az amúgy igen tapasztalt Hirakava volt gyorsabb a 12. helyen záró Hadjarnál. Az edzés szokás szerint rajtszimulációkkal zárult.

A mindent eldöntő hétvége meglepően hagyományos időpontokban zajlik majd: a pénteki második edzés magyar idő szerint 14 órakor, a szombaton az utolsó gyakorlás 11.30-kor kezdődik, a kvalifikáció 15 órakor indul, míg az egyéni világbajnoki cím hármas „leszámolása”, azaz az Abu-Dzabi Nagydíj vasárnap 14 órakor rajtol.

