Helyi idő szerint 13.30-kor, meleg időben – 28 Celsius-fokos levegő-, 35 fokos aszfalthőmérséklet – indult a 2025-ös Forma-1-es szezonzáró, az Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzése.

A pályára elsőként a 2026-ra Max Verstappen csapattársává előléptetett Isack Hadjar futott ki a Racing Bullsszal, mögötte a másik autóval Ivasza Ajamu gurult ki. Nem a japán volt az egyetlen ifjonc, sőt: a csapatok jelentős része pilótát cserélt, hogy teljesítsék az évi négy szabadedzéses előírást.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢 Our final race weekend of the year gets under way! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/fSEkMQ7Tly — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

A McLarennél a bajnokesélyes Oscar Piastri autóját a mexikói Patricio O’Ward vezette, a Red Bullnál a búcsúzó Cunoda Juki adta át a helyét a jövőre a Racing Bullsnál bemutatkozó Arvid Lindbladnak, a Ferrarinál Lewis Hamilton hagyta ki az első edzést Arthur Leclerc kedvéért, a Williamsnél Alex Albon “pihent”, helyette a F2-es Luke Browning vezetett, az Aston Martinnál Fernando Alonso és Lance Stroll is kihagyta az első gyakorlást, autóikat a Forma-2-es Jak Crawford és Cian Shields kapta, a Haasnál Esteban Ocon járgányával Hirakava Rio körözött, az Alpine-nál Pierre Gaslyt Paul Aron váltotta.

Mivel majdnem a mezőny fele beugrókból állt, a gumiválasztás sokszínűen alakult, az „ifjoncok” eltérő programokat futottak – volt, aki egyszerűen az F1-gyel ismerkedett, volt, aki 2026-os fejlesztéseket tesztelt.

Oscar watching closely from the pit wall Rookie Pato O'Ward has taken controls of his McLaren for this session #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/POb87MdhYr — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

Az első negyedóra után a mercedeses Kimi Antonelli állt az élen, de aztán pont ekkor ugrott az olasz elé a bajnoki éllovas Lando Norris és a Red Bull-os Max Verstappen is. A McLaren angolja a közepes keveréken ment, a másik két versenyző a kemény, fehér jelölésű Pirelliket használta.

20 perc után „kidőlt” az egyik állandó versenyző, a Haas újonca, Oliver Bearman a hajtás gyengülését jelezte a rádión, a bokszból azt válaszolták neki, hogy hidraulikai szivárgás lépett fel az autóban. Az angol végül elért a bokszutcáig, hogy megkezdhessék a javításokat.

Ollie Bearman has tiptoed back to the pits for repairs His car has a hydraulic leak #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/bb2OZq2CFa — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

Az élmenők félidőnél lágy Pirellikre váltottak, Verstappen állt az élre, mögé bő két- és háromtizeddel George Russell és Antonelli sorolt fel, Norris az első gyors körén hibázott, de aztán a mercedeseseket megelőzve, a Red Bull-os hollandtól 24 ezredre lett a második. Nem sokkal később „az állandó Leclerc” megfutotta a 3. időt, hátránya 74 ezred volt.

Max on the softs goes quickest as we near the halfway point in the session FP1 TOP 10

Verstappen

Russell

Hadjar

O'Ward

Sainz

Bortoleto

Hulkenberg

Norris

Colapinto

Leclerc #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/VjAA1T8ZUy — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

20 perccel a vége előtt Bearman visszatérhetett a pályára, ekkorra már Norris volt a leggyorsabb, 8 ezreddel tudott jobb kört futni fő kihívójánál.

9 perccel a vége előtt Verstappen azt jelezte a rádión, hogy „valami elromlott” az autón, a kérdésre, hogy pontosabban hol érzi a hibát, a holland annyival felet, hogy „mindenhol”.

Nem sokkal később Charles Leclerc pördült meg az 5-ös kanyar féktávján, mögötte érkező öccse a rádión azzal viccelődött, hogy bátyja gumiégetéssel szórakoztatta a nézőket.

Charles Leclerc goes spinning around at Turn 5 😵‍💫 He's on his way again with no damage done #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/FczXYmRtDK — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

Az ifjoncok nem meglepő módon szinte mind az állandó versenyzők mögött zártak a nem reprezentatív edzésen, csakis az amúgy igen tapasztalt Hirakava volt gyorsabb a 12. helyen záró Hadjarnál. Az edzés szokás szerint rajtszimulációkkal zárult.

A mindent eldöntő hétvége meglepően hagyományos időpontokban zajlik majd: a pénteki második edzés magyar idő szerint 14 órakor, a szombaton az utolsó gyakorlás 11.30-kor kezdődik, a kvalifikáció 15 órakor indul, míg az egyéni világbajnoki cím hármas „leszámolása”, azaz az Abu-Dzabi Nagydíj vasárnap 14 órakor rajtol.