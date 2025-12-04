A Forma-1-es csapatoknak a jelenlegi szabályok szerint idényenként négy szabadedzésen kell „ifjoncokat” – azaz legfeljebb két F1-es nagydíjon részt vett pilótákat pályára küldeniük, több alakulat pedig az utolsó fordulóra hagyta az előírás teljesítését.

Tegnapi cikkünkben már számos pilótacseréről beszámoltunk – többek között például a McLaren bajnokesélyese, Oscar Piastri is kihagyja az első edzést –, de a Ferrari részéről még nem volt hivatalos megerősítést azt illetően, kinek is adják az első abu-dzabi gyakorláson Lewis Hamilton autóját.

Mostanra ez is kiderült: a hétszeres világbajnok helyett csapattársa, Charles Leclerc öccse, a szintén a Ferrari kötelékébe tartozó Arthur Leclerc vezet majd.

A – valljuk be, kevésbé tehetséges – 25 éves pilóta az elmúlt pár évben GT- és hosszútávú futamokon indult a Ferrari színeiben, emellett szimulátoros munkát végez Maranellóban, a mostani lehetőség pedig amellett, hogy a csapat számára az ifjoncszabály kipipálását jelenti, amolyan év végi ajándék is a Leclerc fivéreknek.

Charles és Arthur egyébként nem először vezet majd egyszerre F1-est hivatalos szesönön: a tavalyi szezonzárón már megjátszotta velük ugyanezt a Ferrari, ezzel ők lettek az első testvérek, akik egy F1-es hétvégén ugyanannál a csapatnál ültek autóba.