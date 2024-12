Helyi idő szerint 13.30-kor, meleg időben – 28 Celsius-fokos levegő-, 43 fokos aszfalthőmérséklet – indult a 2024-es Forma-1-es szezon 24., egyben utolsó fordulóját jelentő Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzése az 5,2 kilométeres Yas Marina pályán.

🟢 GREEN LIGHT 🟢 FP1 gets under way and our final race weekend of the season is GO! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/kQvSKxRsVm — Formula 1 (@F1) December 6, 2024

Számos csapat most tudta le a szabályokban előírt második ifjoncos edzését, a Red Bullnál a világbajnok Max Verstappen helyett Forma-2-es neveltjük, Isack Hadjar, a McLarennél Oscar Piastri helyén a WEC-s Hirakava Rio, az Aston Martinnál Lance Stroll autójában a korábbi F2-es bajnok, tartalékos Felipe Drugovich, a VCARB-nál a szintén Red Bull-nevelt Ivasza Ajumu, a Williamsnél utánpótlás-versenyzőjük, Luke Browning, míg a Ferrarinál Carlos Sainz helyett Arthur Leclerc vezetett – utóbbi az első alkalom a Forma-1 történetében, amikor egy testvérpár két tagja hivatalos szesönön ugyanazon csapatnál lépett pályára.

Szabadedzésen nem első alkalommal, de hivatalos F1-es versenyzőként első ízben gurult ki Jack Doohan a pályára, miután Esteban Ocon váratlanul távozott az Alpine-tól.

Öt perc telt el, amikor Hadjar egy megpördüléssel hívta fel magára a figyelmet, baj nem lett belőle, folytatni tudta.

📻 "Wheel clearance is bad. I'm struggling" Isack Hadjar, who's in Max Verstappen's car for this session, hasn't been having much fun out there so far #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/ApKox4LHXz — Formula 1 (@F1) December 6, 2024

Az első 10 perc után a mercedeses George Russell volt a leggyorsabb, mögötte a Haas párosa, Kevin Magnussen és Nico Hülkenberg állt – előbbi minden bizonnyal utolsó F1-es hétvégéjét kezdte, míg a német csak a Haastól búcsúzik, hogy 2025-től a Saubernél folytassa pályafutását.

A többség ekkor a közepes (sárga) keveréken vezetett, de Hadjar, valamint az ifjabb Leclerc a Pirelli lágy (piros) gumijait használta.

25 perc után a mercedeses búcsúhétvégéjén részt vevő Lewis Hamilton ugrott az élre, 1:25,566-tal, mindössze 5 ezredet adva csapattársának.

Hamilton x Mercedes 📸 Lewis has started his final weekend with the team strongly – he's P1 right now! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/N127HlWh4y — Formula 1 (@F1) December 6, 2024

A Leclerc-ékhez kapcsolódó történelmi pillanatra sokat kellett várni, Charles az autója hosszas szerelését követően csak 30 perc után, az edzés felénél gurult ki a pályára.

As we hit the halfway mark of FP1 @Charles_Leclerc heads out to the track 👊 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/htbTJ2hKTs — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 6, 2024

Ekkorra már egyre többen tértek át a lágy gumikra, a gyors körök után a mclarenes Lando Norris állt az élen, mögötte Hülkenberg, a mercedesesek, Perez és a búcsúzó Valtteri Bottas sorakozott a piros Pirelliken.

Az elmúlt hétvégéken remeklő Pierre Gasly pár perccel később a 4. időt autózta az Alpine-nal, de a williamses Franco Colapinto is gyors volt (7. idő 10 perccel a vége előtt). Ami a Williamst illeti, a csapat mindkét versenyzője, Colapinto és Alexa Albon is rajtbüntetéssel kezdi majd a szezonzárót, a kereten felüli új sebességváltók beszerelése miatt 5-5 hellyel hátrébb kezdenek majd az időmérőn eredményükhöz képest.

8 perccel a vége előtt Charles Leclerc Norrisnak bő kéttizedet adva ugrott az első helyre – biztató lehetne a még mindig nyitott konstruktőri bajnokság szempontjából az éllovas McLaren és az üldöző Ferrari közelsége, ám mint az edzés során kiderült, akkucsomagcsere miatt a monacói is hátrasorolással, 10 helyes büntetéssel fut neki a vasárnapi versenynek.

After you Bro Arthur and Charles head back to the pits together 😍#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Q0Rvw0gWpt — Formula 1 (@F1) December 6, 2024

Az élmezőnyben az utolsó percekben már nem történt változás, a gyakorlást a Leclerc testvérek formációban haladva zárták, végül pedig következtek a szokásos rajtszimulációk.

Az abu-dzabi hétvége magyar idő szerint 14 órakor folytatódik a második szabadedzéssel.