Pár héttel ezelőtt már felmerült, hogy a Ferrari olyat húzhat, amivel történelmet írhat a Forma-1-ben. Ismeretes, hogy minden autóba be kell ültetni egy fiatal, F1-es tapasztalattal nemigen rendelkező versenyzőt. Alapesetben erre a szerepre Oliver Bearman megfelelő lett volna, ám idei harmadik beugrásával már túl tapasztalttá vált a brit, ezért új embert kellett keresnie a Ferrarinak.

Mivel az ismert volt, hogy Carlos Sainznak kell majd átadnia az autóját, sokaknak bevillant egy elképesztő forgatókönyv: Charles Leclerc mellé ültessék be az egyébként a Ferrari kötelékébe tartozó testvért, Arthur Leclerc-t. A két monacói összehozása egy csapatba, egy hétvégén amire még nem volt példa a Forma-1 történetében, a maranellóiak pedig nem hagyták ki ezt a ziccert. A szezonzáró Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzésén tehát összejön az álomfelállás.

Making Formula 1 history 👑@Charles_leclerc and @arthur_leclerc7 will be taking part in Friday’s FP1 season as team-mates. You won't want to miss this 🤩 pic.twitter.com/lgUU2WAk7v