Különleges járművel bővült a Budapesti Közművek flottája: az új műszaki mentő a korábbi, 25 éve szolgáló elődjéhez képest nagyobb gépek kimentésekor és elszállításakor is bevethető, legyen szó egy megcsúszott hókotróról, egy meghibásodott kosaras emelőről vagy egy árokba borult kukásautóról.

A járműmonstrum önsúlya több mint 31 tonna, egy 12,8 literes, 510 lóerős motor hajtja és 12 keréken közlekedik. El tudja vontatni majdnem a saját súlyát, sőt, egy daru segítségével akár egy 15 tonnás bajbajutott jármű felemelése sem kottyan meg neki. Nem szilárd útburkolatú talajon is könnyen stabilizálható, a speciális, éjjeli mentési feladatokra is felkészítve rendelkezik bőséges külső fényforrással is.

A különleges Mercedes-Benzet saját forrásaiból, uniós közbeszerzési eljárás keretében vásárolta a Budapesti Közművek. Műszaki jellemzői és speciális, sokoldalú felszereltsége révén nemcsak fővárosi, de országos viszonylatban is ritkaságnak számító mentési képességekkel rendelkezik. A társaság ezért már több közszolgáltatóval felvette a kapcsolatot, így a jármű szabad kapacitásainak keretében műszaki mentési szolgáltatást vállal.