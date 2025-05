Növekszik az autók átlagos életkora, aminek sok oka van. Az új autók drágulása mellett ott van az a nem elhanyagolható tény, hogy a kétezres évek autói egyszerűen jók. A strapabíró szívó benzinmotorok ekkoriban könnyedén hozták a 100-120 lóerős teljesítményt, a négyhengeres motorok java megfelelő karbantartással könnyedén éri el a 3-400 000 kilométeres futásteljesítményt.

Mi is több autóról beszámoltunk, ami bőven meghaladt még ezt a számot is. Emellett ezek a kocsik már javarészt klímával felszerelve érkeztek, a biztonságról pedig több légszákkal, ABS-el, kipörgésgátlóval gondoskodtak.

5 fotó

Ha a karosszéria nem rohad menthetetlenül, és a motort sem kellett megbontani, akkor miért is adná el a tulajdonos az „öreg” húsz éves autóját? Mondjuk egy olyan Honda Civic-et, mint amit ezen a végsebességet mérő videón látunk. Az autó motorja finoman jár, élénken reagál a gázadásra, és magas fordulaton könnyedén éri el a 180 km/óra körüli tartományt, amit tartani is tud. Őszintén szólva ez is felesleges, csak a német autópályán lehet kipróbálni.

A hetedik generációs Civic európai piacra szánt négyhengeres 1,6 literes motorja (motor­kód D16V1) 110 lóerőt ad le 5600 fordulat/perc‑nél, maximális nyomatéka 152 Nm, ami 4300‑nál jelentkezik.