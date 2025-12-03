A hétvégén Abu-Dzabiban, a szezon 24. fordulójával zárul a 2025-ös Forma-1-es világbajnokság. Rég nem volt olyan, hogy az egyéni világbajnoki címért hárman csapjanak össze az utolsó hétvégén, most vasárnap azonban az első sikerre hajtó mclarenes Lando Norris és Oscar Piastri, valamint a Red Bull-os címvédő, Max Verstappen is lehet a végső győztes.

De volt már ennél többesélyes abu-dzabi finálé is, és nem egy versenyző az arab pályán szerezte meg első bajnoki sikerét – az események felpörgése előtt tudáspróbánkon a fentieket illető kérdésekkel is melegíthetsz –, kattints, és töltsd ki 10 kérdéses F1-es kvízünket!

