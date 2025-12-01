Lewis Hamilton az idény hajrájában teszi fel a pontot az i-re: míg Sao Paulóban legalább a sprinten hozott 2 pontocskát, Las Vegasban pedig az időmérős lebőgést követően a versenyen a 8. lett, Katarban már minden tétre menő szesönről üres kézzel távozott, a sprintkvalin és a hagyományos időmérőn is az első körben vérzett el, majd a rövid futamon és a nagydíjon is pont nélkül zárt.

Az idén a Ferrarihoz csatlakozott hétszeres világbajnok messze legrosszabb idényét teljesíti: nem hogy dobogós helyezést nem szerzett 23 forduló alatt – csapattársának, Charles Leclernek ez hétszer sikerült eddig –, de csak az egyéni bajnokság 6. helyén tanyázik, de még onnan is letaszíthatja nagy formában lévő mercedeses utódja, Kimi Antonelli. Utóbbi esetben beállítaná tavalyi mélypontos rekordját, de 60-70 ponttal gyengébb összeredménnyel.

„Megvagyok. Jó volt az első köröm, javítottam pár pozíciót, de a biztonsági autóval nem jártam jól. Igyekeztem élvezni a versenyt, amennyire lehetett” – értékelte a 12. helyen befejezett vasárnapi versenyét.

Az év nagy részében objektíven nem túl versenyképes autót vezető Hamilton kiemelte, hogy nagyon sok változtatást vár 2026-ra, egész listát állított össze a csapatnak:

„Egyértelműen a legnehezebb évem volt ez mind az autóban, mind azon kívül. Nagyon sok jegyzetem van arról, miben kellene javulnunk. Majd kiderül, hogy lépünk-e ezeket illetően, hogy megtartjuk-e azokat a dolgokat, amik most is jók, és változtatunk-e a rosszakon – mert az utóbbiakból bőven van. De elvben semmi akadálya, hogy kijavítsuk őket, ha rászánjuk magunkat a cselekvésre. Bízom enne, hogy javulni fogunk.”