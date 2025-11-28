Nem kérdés, hogy objektíven, az eredmények alapján a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton 19 éves Forma-1-es pályafutása legrosszabb idényét teljesíti 2025-ben, az angol nemhogy nagydíjat nem nyert – ilyen már a Mercedesnél is volt a közelmúltban –, de sprinten kívül még dobogóra sem állt.

Az év elején a Ferrarihoz nagy csinnadrattával és várakozások által övezve megérkezett 40 éves angol az elmúlt hétvégéken már kimondottan elkeseredetten beszélt, Brazíliában azt mondta, „rémálom” a ferraris szereplése eddig, Las Vegasban pedig – annak ellenére, hogy az utolsó rajtkockából indulva végül a 8. lett, azt mondta, nem pusztán a szezon végét, de már a 2026-os évet sem igazán várja.

A most következő Katari Nagydíj csütörtöki sajtónapján már sokkal összeszedettebben, fegyelmezettebben szólalt meg Hamilton.

„Meglepne, ha a az idény végén bármelyik pilóta is izgatottan várná a következő idényt – ilyenkor már nincs sok energiánk. Inkább a családdal töltendő időt és ilyeneket várjuk” – magyarázta a 2026-ot illető megjegyzését.

„Nézzék, a pillanat hevében, frusztráltan mond ilyesmiket az ember, a futam végén, főleg, ha nem ment jól, nem ritka az elkeseredés. De igenis izgatottan várom, mit épít a csapat 2026-ra, és hogy velük együtt folytathassam az építkezést én is” – folytatta.

„Már megtaláltam a helyemet a Ferrarinál, elképesztő itt a szenvedély, és mindenki nagyon koncentrál a jövő évre” – emelte ki.

A kérdésre, hogy bánja-e, hogy a Ferrari kedvéért elhagyta a Mercedest, határozott nemmel felelt: „Nem bánom az átigazolást illető döntést. Tisztában vagyok vele, hogy időbe telik az új helyen való építkezés, számítottam erre.”