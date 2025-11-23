Finoman szólva sem volt fáklyásmenet Lewis Hamilton számára a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj: azután, hogy a szombati időmérő edzésen az utolsó helyre kvalifikálva 16 éves negatív rekordot állított be, Cunoda Juki bokszutcai rajtjával a 19. rajtkockába állhatott fel, ahonnan az egy pontot érő 10. helyig egerészte fel magát a Ferrarival, később a McLarenek kizárásával nyolcadikként értékelték.

A 40 éves versenyző számára ezzel folytatódott a 2025-ös évét jellemző lejtmenet, így a leintés utáni értékelése korántsem volt vidám hangvételű. „Szörnyen érzem magam. Ez a valaha volt legrosszabb évem, és bármennyire próbálkozom, egyre csak rosszabb lesz” – nyilatkozta a Sky Sports F1 stábjának. „Pedig mindent megpróbálok az autóban és azon kívül egyaránt.”

Hamilton a BBC-nek is megszólalt, de még azzal együtt sem látott pozitívumot a versenyében, hogy végül kilenc pozíciót javított az 50 kör alatt, sőt, kimondta, hogy most még a 2026-os szezont sem várja. „Borzalmas eredmény. A mai napban semmi pozitívum nincs, amit ki lehetne emelni. Alig várom, hogy vége legyen, és nem várom a következőt” – értékelte a futamát (és az évét) a brit.

Még vissza is kérdezett a BBC riportere, hogy a következő, katari hétvégére gondolt-e, erre a hétszeres világbajnok megerősítette, hogy nem. „A következő szezont” – pontosított.

A dobogósok így nyilatkoztak a Las Vegas-i Nagydíj után: