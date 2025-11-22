Kifogtak az esős körülmények Lewis Hamiltonon a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj időmérő edzésén, ugyanis a hétszeres világbajnok az utolsó helyen zárt.

A Ferrari versenyzője szemmel láthatóan küzdött a rossz látási viszonyokkal és a tapadás hiányával, miközben a harmadik szabadedzésen még az egyik leggyorsabb volt. A 40 éves brit ezek után csalódottan értékelte a szombati napját.

„Nyilvánvaló, hogy szörnyen érzem magam. Egyáltalán nem jó érzés, de csak annyit tehetek, hogy elengedem” – idézte Hamilton szavait a Motorsport.com. „Megpróbálok holnap felzárkózni. Mindent megtettem azért, hogy felkészülten érkezzek a mai napra, a szabadedzéseken minden flottul ment, különösen a mai harmadik edzésen éreztem jól magam.”

„A végén azonban már a kört sem sikerült összeraknom, holott úgy éreztem, mi voltunk a leggyorsabbak, aztán mégis a 20. hely a vége. Határozottan az idei év a legnehezebb” – folytatta a gondolatmenetét, majd a futamra is előretekintett: „Megpróbálunk felzárkózni. Hiszek benne, hogy nagyon jó autónk van, viszont nagyon-nagyon nehéz lesz felzárkózni a 20. helyről.”

Hogy mennyire nehéz időmérő edzésen van túl Hamilton, jól mutatja, hogy a Q1 végén abban sem volt biztos, felért-e még időben egy újabb gyors körre. „Sárga zászlót kaptam az utolsó kanyarban, majd a 17-es kanyarban is volt egy, emiatt el kellett vennem. Amikor pedig áthaladtam a célvonalon, már piros volt. Igaz, amúgy sem volt meg a tapadásom, szóval nem hiszen, hogy nagy különbséget jelentett volna” – beszélt a helyzetről, tagadva, hogy a csapaton belül merült volna fel bármilyen kommunikációs malőr.

Ahhoz képest, hogy Hamilton pole-esélyesnek érezte a Ferrarit, a másik autóval Charles Leclerc is csak a kilencedik helyre kvalifikált.

A leggyorsabbak így nyilatkoztak a Las Vegas-i időmérő után: