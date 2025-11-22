Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2025-ös Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjon. A 60 perces gyakorlást a mercedeses George Russell zárta az élen.

A magyar idő szerint szombat éjszaka, vegasi idő szerint azonban péntek késő délután rendezett utolsó szabadedzés nedves pályán vette kezdetét, ráadásul a szárazon is csúszós, alig tapadó aszfalt száradását a 13 Celsius-fokos levegő és a 14 fokos aszfalt sem segítette.

A második szabadedzés óta módosították a pályát, ugyanis több helyen is rosszak voltak a csatornafedelek. Összesen 15 helyen változtattak a zárómechanikán, de egytől egyig le is hegesztették ezeket a versenyívhez közel lévő fémlapokat.

A félúton száraz és nedves állapot közt lévő pályára néhányan már az első percekben kihajtottak, a tempót azonban nagyon óvatosra fogták. A főszerep a zöld oldalfalú intermediate abroncsoké volt, de ezek a visszajelzések alapján nagyon hamar, 1-2 kör alatt elhasználódtak a megfelelő hűtés hiányában. Száraz gumit azonban mégsem mertek feltenni a pilóták, ahhoz túl csúszós volt több kanyar is.

A kellemetlen körülmények ellenére viszonylag aktív volt a mezőny, negyed óra után már 11 pilóta neve mellett szerepelt mért kör. A folyamatos haladás segített az ideális ív szárításában, gumizásában is, így lehetett számítani arra, hogy előbb vagy utóbb, de azért elő fognak kerülni a slick gumik is. Féltáv előtt Lance Stroll volt az első próbálkozó, de az Aston Martin kanadai versenyzője egy kivezető kör után inkább visszament a garázsba.

Nem sokkal később a McLaren párosa, Lando Norris és Oscar Piastri már szintén a száraz Pirellikkel próbálkoztak, de eleinte nemigen tudták hasznos munkára bírni a lágy gumikat. Pár kör után azonban elkezdtek javulni az idők, már a slickek bizonyultak gyorsabbnak. Ezzel együtt azonban maradtak vizes foltok, melyek feladták a leckét.

Lényegében az egész edzésre jellemzőek voltak a megcsúszások, a váratlanul, akár “sétatempónál” kitörő autók. Ennek ellenére valahogy épségben megúszta mindenki az órát. A legmelegebb helyzet ebből a szempontból Lewis Hamiltoné volt, aki egy féktávon majdnem belerohant Ferrarijával a Liam Lawson által terelgetett Racing Bullsba.

A gyakorlás utolsó perceiben rohamosan javultak a köridők, lényegében az utolsóként leintett pilótáknak volt a legjobb esélye, hogy a tabella elején találják magukat. Ebből a hajrából a McLarenek teljesen kivonták magukat, Piastri és Norris ennek megfelelően csak a 19. és 20. helyen zárták a gyakorlást.

A végjáték izgalmát fokozta a forgalom, valamint a részben ebből eredő hibák és meg-meglendülő sárga zászlók is. Az órát végül George Russell zárta az élen a Mercedesben, megelőzve Max Verstappen Red Bullját, valamint a williamses Alexander Albont. Ezek az eredmények azonban nem voltak mérvadóak, tekintve, hogy az idők elmaradtak a második edzésen futott köröktől.