Helyi idő szerint csütörtök este 20 órakor, épp csak szemerkélő esőben, hűvös időben – 13 Celsius-fokos levegő, 16 fokos aszfalthőmérséklet – folytatódott a 2025-ös Forma-1-es szezon 22. fordulója, a Las Vegas-i Nagydíj hétvégéje a második szabadedzéssel.

Leclerc az élen Vegasban, küszködtek a mclarenesek
Mivel későbbiekre, a tétre menő időmérőre és a vasárnapi versenyre nem jósoltak csapadékot, a pilóták nem siettek ki a nem reprezentatív körülmények között – valószínűleg nem akartak kockáztatni a csúszós, nyirkos pályán.

Öt perc után az alpine-os Pierre Gasly és a tavalyi győztes, a mercedeses George Russell merészkedett ki elsőként, majd sokan mások is követték őket – mindenki a közepes keverékű Pirelliket tette fel.

Az első mért köröket követően a Max Verstappen állt az élen, mögötte Russell, a haasos a ferraris Charles Leclerc, a haasos Oliver Bearman és a másik Red Bull-os, Cunoda Juki állt.

A versenyív folyamatosan javult, 15 perc után a Mercedes újonca, Kimi Antonelli ugrott az első helyre, majd az egyik Red Bulltól jó szélárnyékot vevő Lewis Hamilton volt a leggyorsabb, majd újra Russell jött. Kicsit hátrébb a a williamses Alex Albon is erős kört futott.

A bajnoki éllovas Lando Norris csak 19 perc után futott mért kört, de hibázott a 8-as kanyarban, csak a 18. időt produkálta. Második mért körükön a mclarenesek Norris, Piastri sorrendben elfoglalták az első két helyet, de pünkösdi királyságról volt szó, Russell pillanatokkal később megint mindenkinél jobb kört ment.

A tapadás növekedésével körről körre javultak az idők, Hamilton, Norris, Russell, Norris, Leclerc váltogatták egymást az első pozícióban. A mclarenes angol azért hibázott is, elfékezés után a 14-es kanyar bukóterében kötött ki, ahonnan nehezen tudott kievickélni, közel volt a fal.

Pont a félidőnél kerültek elő az első lágy gumik, a Racing Bulls párosa ment ki elsőként a pirosakon. Isack Hadjar Norrishoz hasonlóan hibázott, Liam Lawson a 2. időt hozta.

A 9-es kanyart Leclerc nem tudta bevenni, de képes volt a fal előtt megállítani a Ferrarit, az irányba állást követően folytatni tudta.

A lágyakon Norris állt az élre, mögötte Antonelli következett, Russell belehibázott az első körébe. A másodikon már gyors volt, de épp a befutója előtt előkerült a piros zászló, ezért az már nem számított. 21 és fél perc volt ekkor hátra. 

A megszakítás oka sokáig ismeretlen volt,  a Williams a közösségi médiában elmozdult csatornafedélről írt, később a versenyirányítás is megerősítette, hogy a 17-es kanyarban adódott ilyen probléma. A piros zászlós szakasz nagyjából 6 percig tartott, de bokszutcát nem nyitották meg, még folyt a pálya vizsgálata, miközben az óra ketyegett.

6 perc maradt, amikor újraindult a körözés, a Sauberek felvezetésével gyakorlatilag a teljes mezőny kifutott – a bokszutcában hosszú sor állt a zöld jelzésre várva. Legtovább Piastri várt ki, másfél perc elteltével hajtott ki a garázsból – eddigre Leclerc már sebességváltó-hibával a pályán kívülre húzódott. A monacói menyitásnál, fal mögé parkolt, nem zavarta a többieket, ám megint előkerült a piros, gyakorlatilag lezárva az edzést.

A versenyhétvége magyar idő szerint szombatra virradóra 1.30-kor folytatódik a harmadik szabadedzéssel, a kvalifikáció 5-kor kezdődik majd, a Las Vegas-i Nagydíj pedig vasárnap hajnali 5-kor rajtol.

