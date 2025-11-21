Helyi idő szerint még csütörtök 16.30-kor, alkonyban, enyhén felhős, az évszaknak megfelelően hűvös időben – 13 Celsius-fokos levegő, 19 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma-1-es szezon 22. fordulója, a Las Vegas-i Nagydíj első szabadedzése a 6,2 kilométeres utcai pályán.

A bokszutcai lámpa zöldre váltása után elsőként a Isack Hadjar gurult ki a „színváltós” Racing Bullsszal, de mások sem vártak sokáig, a fél mezőny kiment az első percben, a túlnyomó többség a sárga jelzésű, közepes keverékű Pirelliken.

🟢 FP1 GOES GREEN 🟢 Isack Hadjar leads us out for first practice in his special-liveried Racing Bulls! 🌅#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/geh6fLbmqU — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

A tapadás igen alacsony volt az amúgy is sima, a hét korábbi napjain erős esők által még le is mosott, de össze is sarazott-porozott, hideg pályán. Az autók csúszkáltak, a 7-es kanyart többen is átvágták.

5 perc után a williamses Carlos Sainz állt az élen, mögötte a ferraris Charles Leclerc, valamint saját csapattársa, Alex Albon állt, de a sorrend folyamatosan változott.

A purple S1 for Carlos and he's landed himself in P1, 12 minutes into the session 💪 pic.twitter.com/ZPaOEtAKB1 — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) November 21, 2025

A bajnoki éllovas, a George Russell-lel egyetemben 150. F1-es hétvégéjét kezdő Lando Norris szűk 10 perc után futott mért kört, a 4. helyre ugrott fel, egy perccel később a címvédő Max Verstappen egy előkészítő, nem gyors körrel csak a 20. volt, miközben csapattársa, Cunoda Juki a 2. időt produkálta. A holland aztán épp a japánt szorította hátrébb a második nekifutásával.

Negyed óra elteltével az alpine-os Pierre Gasly kiszaladt a 12-es kanyar bukóterébe, de gyorsan vissza tudott térni, miközben a két Red Bull állt az élre.

Pierre pirouettes! 🔄 He runs wide and spin-turns his Alpine back onto the circuit 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/NsdTrikwne — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

Megjelent az első lágy szett is, a pirosakat elsőként az Aston Martin-os Fernando Alonso vitt pályára, de azon sem mutatott nagy tempót.

Az első fél óra végén a 2023-as győzes Verstappen volt a leggyorsabb, mögötte Leclerc, a tavalyi győztes Russell, Cunoda és Sainz sorakozott a top 5-ben,

„Félidő” után jöttek a lágy gumis körök, a sauberes Nico Hülkenberg cxsak előkészítő körrel nyitott, a ferrarisok viszont gyorsakkal kezdtek: Hamilton az élre állt, Leclerc menet közben elvette, második nekifutásra nyomta újra, akkor viszont csapattársának is szűk háromtizedet adva vette át a vezetést. Russell négytizedes hátránnyal volt a 3. a piros abroncsokon.

A Mercedes angolja aztán javított, Hamilton elé lépett, míg az újonc Kimi Antonelli a 4. időt hozta.

Kicsit később Verstappen ugrott az első helyre, Leclerc pedig egy újabb gyors körrel, mindössze 4 ezred hátránnyal sorolt fel mögéje. A meglepően jó formában lévő Cunoda aztán még csapattársánál is jobb kört futott.

Norris az első gyors körét elrontotta, kiszaladt a 12-es kanyar bukóterébe, közben Leclerc visszavette a vezetést tetemes, 269 ezredes előnnyel. A bajnokságot vezető mclarenes a második gyors körén is hibázott, Oscar Piastri is csak a 14. volt két lágy gumis kör után, a williamses Alex Albon viszont a 2. időt produkálta.

Two laps in a row curtailed for Lando! 😳 He's certainly attacking in FP1… and his race engineer tells him that it's "good to challenge the braking there"#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/TkrbHI8ddb — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

Újabb nekifutásaik után a mclarenesek a 6-7. helyet hozták Norris, Piastri sorrendben.

A szép, erős edzést Albon egy 12-es kanyarbeli látványos elfékezéssel zárta, a gyakorlás a leintést követően szokás szerint rajtszimulációkkal fejeződött be.

A hétvége magyar idő szerint hajnali 5-kor folytatódik a második edzéssel, szombatra virradóra újra csak 1.30-kor lesz a harmadik gyakorlás, az időmérő 5-kor, a nagydíj pedig vasárnap 5-kor rajtol majd.