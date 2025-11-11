A mexikóvárosi futamgyőzelem után Lando Norris Sao Paulóban is a maximális pontszámot hozta, a sprintet és a nagydíjat is megnyerve 24 pontra növlte előnyét legközelebbi riválisa, a csapattárs Oscar Piastrival szemben, míg a címvédő Max Verstappen – hiába remekelt a versenyen a bokszutcából elért 3. hellyel – hátránya 36-ról 49 pontra nőtt.

A holland a Sao Pauló-i Nagydíjat követően arról beszélt, hogy három fordulóval a vége előtt ez már túl nagy hátrány, nem lát esélyt a zsinórban ötödik bajnoki cím megszerzésére, de így is mindent belead majd.

Egy kis reményt nyújthat neki, hogy az immár a világbajnokság favoritjának számító Norris igen óvatosan, már-már pesszimistán nyilatkozik a jövő hétvégén következő Las Vegas-i forduló kapcsán, az angol nem számít újabb győzelemre, sőt.

„Azt hiszem, tavaly az volt a legrosszabb versenyünk, szóval nem igazán várom. Igyekeztünk dolgozni a problémákon, de tudjuk, hogy a Mercedes tavaly hihetetlenül erős volt ott, ahogy a Rd Bull és a Ferrari is. Úgy gondolom, mi a négyes végén voltunk” – magyarázta, hozzátéve, hogy az utolsó két forduló viszont jó lehet a McLarennek.

„Nyilván sokat fejlődtünk az idei évre, szóval nem akarok túl negatív lenni, ráadásul van is mit várni. Katar és Abu-Dzabi tekintetében bizakodhatunk. Las Vegast illetően kevésbé, mert a leggyengébb futamaink közé tartozott az elmúlt két évben. Meglátjuk, mi lesz.”

„Nem azt mondom, hogy 10. leszek, csak azt, hogy nem lesz egyszerű nyerni. Korábban ott jócskán hátrányban voltunk. Elég megnézni a tavalyi adatokat – mérföldekkel voltunk lemaradva. Egyszerűen ez az őszinte véleményem arról, mire számíthatunk. Sosem voltunk jók Vegasban, ezért most sem vagyok bizakodó a verseny előtt.”

A 2023-as, első új kori Las Vegas-i Nagydíjon Norris és Piastri is a Q1-ben búcsúzott (16. és 19. hely), a futamon az angol összetörte az autót, míg az ausztrál a 10. lett. Tavaly a 6. és 8. rajthelyet szerezték meg Norris, Piastri sorrendben, a versenyen az angol maradt az eredeti pozíciójában, Piastri egy helyet javítva a 7. lett.