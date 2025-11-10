Ugyan ő maga már a nyári szünetre lemondott a címvédésről, a Holland Nagydíj után pedig 104 pontos hátrányban volt az akkori éllovas Oscar Piastrihoz képest, Max Verstappen ősszel lendületet vett, futamokat nyert, dobogóra állt, a Sao Pauló-i Nagydíj hétvégéje előtt már csak 36 pontra volt a bajnokságot aktuálisan vezető mclarenes Lando Norristól.

Nem tűnt kizártnak a címvédés, ám míg Norris Interlagosban a maximális pontszámot hozta, Verstappen hátránya a sprintes 4. és a futamon elért – amúgy elképesztő – 3. helyével a 36-ról 49 pontra nőtt. Három futam van még, a katari sprinttel együtt maximálisan 83 pont gyűjthető, de a brazil verseny után a négyszeres bajnok már elbúcsúztatta a zsinórban ötödik bajnoki cím lehetőségét:

„Már az idény elején és közepén túl sok pont úszott el. Az is meglepetés, hogy eddig versenyben voltam, de legyünk őszinték: a szezon összességében nem voltunk elég jók. De továbbra is mindent beleadok majd, hogy szép eredményekkel, győzelmekkel zárjam az évet – ezért vagyok itt” – mondta.

A hollandnak hullámvasút volt az interlagosi hétvége, hiszen miután a sprintre a 6. helyre kvalifikált, az időmérőre radikálisan változtattak az autó beállításain. Ez aztán a 2021 óta legrosszabb kvalifikációs eredményét hozta, a Q1-ben búcsúzott, ám erre reagálva taktikusan motorcserét és további beállítási munkát végzett a Red Bull, így annak ellenére, hogy a bokszutcából rajtolt, Verstppen sokkal versenyképesebb lehetett a futamon.

„Ami nagyon tetszik, hogy bár nehéz hétvégénk volt, a csapat sosem adja fel. Mindig a jobbra törekszünk, nem elégszünk meg a második hellyel. A sprint után mondhattuk volna, hogy ne nyúljunk az autóhoz, nem olyan rossz, ne kockáztassunk, De itt nem ilyen a mentalitás. Mindig keressük a teljesítményt. Igen, az most nem jött be az időmérőn, de ennek szellemében újra változtattunk az autón, versenyképesebb is lett mára” – méltatta a csapatot.