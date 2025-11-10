A 2025-ös Forma–1-es idény 21. fordulója, a sprinttel is dúsított Sao Pauló-i Nagydíj bőven adott beszédtémát a Vezess F1-es podcastje, a Csapatrádió beszélő fejeinek – az évad 22. adásában Szeleczky Ádám Baka Gáborral és Kováts Olivérrel tekinti át, mi történt Brazíliában.

Eldöntötte a bajnokságot Lando Norris hibátlan hétvégéje? A kerékcsere miatt csúszott le a győzelemről a szárnyaló Max Verstappen? Jogos volt Oscar Piastri büntetése? Mitől omlott össze az ausztrál? Mit gondolunk Kimi Antonelliről az újabb dobogók után?

Az adást YouTube-csatornánkon, a Vezess TV-n, valamint az alábbi platformokon is megtalálod:

Spotify

iTunes

RSS feed

Ne maradj le a legfrissebb Forma–1-es hírekről, kövess bennünket Facebookon!