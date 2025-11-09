Tetemes hátrányba került három hétvégével a 2025-ös szezon vége előtt Oscar Piastri, aki csak az ötödik helyen látta meg a kockás zászlót a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíjon. A másik McLarennel eközben Lando Norris magabiztosan nyerte a futamot, így a lemaradása egyetlen hétvége alatt 23 egységgel hízott.

A büntetése után sem bánt meg semmit Piastri 1
Piastri dobogós esélyei akkor foszlottak szerte, amikor az ausztrál a biztonsági autós újraindításnál megpróbálta előzni, de azzal, hogy elfékezte magát, a végül másodikként leintette Andrea Kimi Antonellit nekipöckölte Charles Leclerc-nek, ami a monacói kiesését eredményezte.

A versenyfelügyelők álláspontja szerint Piastri volt a hibás az esetért, aki ezért a következő kerékcserénél egy tíz másodperces időbüntetést töltött le. Emellett két büntetőpontot is kapott, amivel a strigulái száma hatra nőtt, vagyis még hat választja el az eltiltástól.

A 71 körös futam leintése után az ausztrál érezhetően nem értett egyet a döntéssel. „Nem, nem gondolom, hogy bármit is megbántam volna. Egyértelműen lehetőségem volt, éltem is vele. A másik két srác a külső íven túl későn fékezett” – nyilatkozta a Sky Sports F1-nek. „Nyilvánvalóan blokkolt egy kicsit a kerekem a kanyarban, de az azért volt, mert láttam, hogy Kimi nem fog elég helyet hagyni nekem. Nem tűnhetek el onnan csak úgy, de a döntés az, ami.”

Oscar Piastri és Andrea Kimi Antonelli (Fotó: Mark Sutton/Formula 1/Getty Images)

„Próbálom kihozni a legtöbbet belőle” – tért ki a bajnoki esélyeire. „A mai büntetés egy dolog, egyébként sem gondolom, hogy olyan volt a tempóm, mint amilyennek szerettem volna. A verseny második fele nem alakult annyira rosszul, de az első etap egy kicsit kemény volt. Megpróbálunk visszatérni a csúcsra, és a lehető legjobb hétvégéket összerakni.”

Reagált az esetre Charles Leclerc is – a monacói nyilatkozata a Vezess alábbi cikkében olvasható el:

