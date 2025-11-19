Nem kellett előszednünk valamiféle mágikus jósgömböt ahhoz, hogy kitaláljuk, több csapat is spéci megjelenéssel készül a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjra. A számláló jelenleg már négynél tart azok után, hogy a Williams, a Kick Sauber és az Alpine is a módosítás mellett döntött. A jövőre Audivá alakuló istállónál konkrétan már most hétvégén elköszönnek az F1-től:

A negyedik új fényezést felvonultató csapat a Racing Bulls, akik névadó szponzoruk, a Visa egyik bankkártyáját reklámozzák. A kivitelezés öt csillagos, hisz ahogy a plasztikkártya úgy a Forma-1-es autók is holografikusak lettek, azaz kb. ahány szögből nézünk rájuk, annyiféle különböző színárnyalatban fognak csillogni.

A képre kattintva galéria nyílik!

16 fotó

A holografikus külső kifejezetten jól mutathat majd a villanyfényes vegasi utcákon, itt azonban nem áll meg a csapat, ugyanis a versenyzők felszerelésétől a garázsig mindent átöltöztetnek.