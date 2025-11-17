Manapság gyakorlatilag minden alkalmat megragadnak a Forma-1-es istállók, hogy átszínezzék autójukat egy-egy futamra. Az év elején bemutatott festések napjainkban kis túlzással jó, ha a szezon futamainak felén változatlanul fennmarad az autón, annyi külön minta készül ilyen-olyan alkalomból.

Arra már előzetesen is lehetett számítani, hogy Las Vegas is egy olyan helyszín lesz, ahol több F1-es csapat is megkavarja kinézetét. A sort a Williams el is kezdte, akik a Rovo nevű, mesterségesintelligencia-szolgáltatásokat nyújtó céget “ünneplik” szinte teljesen feketébe öltöző autójukkal. Vannak persze színek itt-ott, a szivárványfoltok a vegasi főutcát, a mindig színes fényárban úszó Stripet hivatottak szimbolizálni.

Hivatalos közleményében a Williams egyébként úgy fogalmaz, hogy idén ez a második spéci fényezésük az Amerikai Nagydíjon látott, a 2002-es Williamset idéző dizájn után. Számításuk azonban hibás tekintve, hogy épp az előző hétvégén, Brazíliában sem néztek ki “normálisan”: