Ahogy már a Vezessen is megírtuk, a hétvégi Las Vegas-i Nagydíjon a Williams feketébe öltözik, a patinás csapat a névadó szponzor Atlassian a Rovo névre hallgató mesterségesintelligencia-szolgáltatását hirdeti a neonfényes utcai versenyhez jó passzoló fényezéssel.

De nem a Williams lesz az egyetlen alkalmi festést használó csapat, kedden gyors egymásutánban az Alpine és a Sauber is „beszállt a játékba”, szintén szponzori fókusszal.

A francia csapat a vízipari főtámogatót, a BWT-t emeli ki még jobban, az A525-ös oldaldobozain most – és az utolsó két fordulón is – nagyobb hangsúlyt kap a cég alapszíne, a rózsaszín, még pontosabban a kéket és a rózsaszínt cserélik fel.

A Sauber 2025 végén teljesen elbúcsúzik a Forma-1-től, hogy jövőre már az Audi gyári alakulataként folytassa, és mivel a az egyik főszponzor, az online szerencsejátékos Stake az utolsó két, közel-keleti helyszínen már nem jelenhet meg az autón, Vegasban búcsúztatják azt, méghozzá a „Final Lap”, azaz utolsó kör mottó jegyében kockás zászlós mintával.

