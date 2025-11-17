A hétvégén következik a 2025-ös Forma-1-es szezon 22. fordulója, a Las Vegas-i Nagydíj. A naptárba két évvel ezelőtt visszakerült helyszín rendhagyó menetrenddel bír, ahogy az időjárási körülmények sem mondhatók hagyományosnak.

A csütörtöki, ottani idő szerint 1830-kor, illetve 22 órakor, nekünk péntek hajnali 1.30-kor és 5 órakor kezdődő szabadedzések idején a sivatagi kaszinóváros utcáin is hűvös lesz, az első pályára lépésnél 9-11, a második gyakorlásnál 7-9 fokos maximum várható, ráadásul – bár ez nem fog látszani – Vegas felett sűrű felhőtakaró terpeszkedhet, melyből kis eséllyel csapadék is hullhat.

A harmadik szabadedzést és az időmérőt ugyanazokban az időpontokban rendezik, mint az első gyakorlásokat, azaz itthon szombati 1.30-kor és 5 órakor figyelhetjük az eseményeket. Az F1-esek is újra csípős időben köröznek majd, az előző estéhez-éjszakához hasonlóan 9-10, később 7-8 fokban zajlanak majd az események. A meteorológusok jelenleg, négy nap távolságából hajszálnyi esélyt adnak az esőnek.

A nagydíjat ott, az USA nyugati felén szombat este tízkor indítják, ez nekünk továbbra is vasárnap 5 órás kezdést jelent majd. Esőre legfeljebb 10%-ot adnak az időjósok, ugyanakkor a hétvége leghidegebb estéje jön majd, 5, legfeljebb 7 Celsius-fok várható a versenyen.

A Pirelli a várható körülményekre tekintettel a hatos kínálatából a második leglágyabb kombinációt viszi a bűn városába, a fehér jelölésű kemény a C3-as, a sárga jelölésű közepes a C4-es, a piros lágy a C5-ös keveréket takarja majd.