A hét elején a Vezessen is megírtuk, hogy a hétvégén következő Las Vegas-i Nagydíj eseményein előfordulhat majd csapadék, de mostanra komolyabbá vált a helyzet.

Az éjszakai, utcai Forma-1-es versenynek otthont adó Las Vegasban és környékén az elmúlt napban komoly mennyiségű csapadék hullott, kellett már vízben elakadt autókat menteni, a város utcáit, köztük az F1-es pálya részeit is elöntötte a víz.

Az USA meteorológiai szolgálata, a National Weather Service jelenleg szerda estig érvényes figyelmeztetést adott ki villámárvizekre.

Az F1-es pályás események csütörtökön 18.30-kor – nekünk péntek hajnali 1.30 – kezdődnek az első szabadedzéssel, a jelenlegi előrejelzések szerint alapján pedig a hétvégére már tisztul is az időjárás, ám nagy kérdés, hogy a versenypálya milyen állapotban lesz, kell-e komolyabb takarítás és/vagy javítás, okozhatnak-e fennakadást, csúszást a mostani fejlemények.

Nyitóképünk csak illusztráció, a fotó korábban készült.