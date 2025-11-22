A trükkös körülmények ellenére magabiztos előnnyel nyerte Lando Norris a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíj magyar idő szerint szombat hajnalban rendezett időmérő edzését. A McLaren vb-éllovas pilótája ugyan megcsúszott az utolsó gyors körén, végül több mint három tizedmásodperccel húzta be az idei hetedik és pályafutása 16. rajtelsőségét.

A 26 éves brit mögött Max Verstappen, a Red Bull négyszeres világbajnoka végzett a második helyen, míg a harmadik rajtkockát kisebb meglepetésre a williamses Carlos Sainz csípte el, aki az azerbajdzsáni hétvége után az idén másodjára verekedte be magát a legjobb három közé.

A kvalifikáció után a hatszoros IndyCar-futamgyőztes exversenyző, James Hinchcliffe készítette az interjúkat a leggyorsabb trióval.

„Ez iszonyúan stresszes volt. Egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy más már nem fog jobb kört autózni utánam” – nyilatkozott meglepődötten Norris, aki 24 pontos előny birtokában vághat neki az 50 körös Las Vegas-i viadalnak. „Tudtam, hogy az első két szektor jó lesz, de nagyon csúszott a pálya. Elég volt érintőre venni a kerékvetőt, ahogyan azt tettem én is, és máris elúszik a másik irányba az autó. Majdnem nekimentem a falnak!”

„Mindenesetre ez is elég volt az első helyhez. Nem voltak a legjobbak a körülmények, de örültem annak, hogy elállt az eső, és hogy így egy jó időmérőt tudtunk megtartani” – folytatta a brit. „Egy kicsit szundítottam az időmérő előtt, azonban száraz időre számítottam, így amikor felébredtem, és láttam, hogy esik, úgy voltam vele, ez nem fog jól menni.”

„Ezen a pályán még senki sem vezetett esőben, így nehéz volt tudni, hogy mire is számítsunk. A Q1 után minden kanyarnál benne volt a pakliban a baleset…”

„Ugyanakkor egész hétvégén rendben volt a tempónk. Száraz pályán kifejezetten jónak tűnt, de arra nem számítottam, hogy ilyen pályán is jó lesz. Sok még az ismeretlen a holnapi nap kapcsán, mert senkinek sem voltak hosszú etapjai. Mindenesetre érdekes verseny lesz azzal, hogy Max mellőlem indul.”

„Nagyon csúszós volt a pálya: eleve szárazon is az, vizes körülmények között pedig nagyon kellemetlen” – ecsetelte a körülményeket Verstappen. „Szeretek vizes pályán vezetni, de most olyan érzésem volt, mintha jégen vezetnék. Sokáig tartott, mire egyáltalán elkezdtek működni a gumik.”

„Érzésem szerint az extrém esőgumikon versenyképesebbek voltunk, de mivel javult a pálya állapota, váltanunk kellett az átmeneti abroncsokra. Nehéz volt bármilyen tapadást találni. Az utolsó körben kicsivel több kockázatot kellett vállalni, de még ez sem volt elég ahhoz, hogy csatázzunk az első helyért.”

„Persze, ott vagyunk az első sorban, ami jó. Izgatott vagyok a holnapi nap miatt, remélhetőleg minden rendben lesz a tapadással is” – tekintett előre a futamra a Red Bull hollandja.

„Mindig optimista vagyok, és mindig próbálom úgy felfogni, hogy jól teljesítek” – mondta a harmadik helye után Sainz. „Ez a pálya száraz körülmények között feküdt az autónknak, de az esős harmadik edzés után nem állt jól a szénánk. Változtattunk néhány dolgot az autón, ami segített minket az esőben, így a Q1-ben, aztán pedig a Q2-ben is én voltam a leggyorsabb.”

„Számítottam rá, hogy az átmeneti gumikon a többiek fel fognak zárkózni, így elégedett vagyok a harmadik hellyel. Szerettem volna megszerezni a pole-pozíciót, de nem voltunk elég gyorsak hozzá.”