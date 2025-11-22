Esős időben vághatott neki a 2025-ös szezon 22. időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Las Vegasban. A harmadik szabadedzésen a mezőny már ízelítőt kapott a vizes pályáról, de a kvalifikációig eltelt időszakban bőséges eső-utánpótlás érkezett.

A Q1-et a két Aston Martin és Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) teljes esőgumival kezdtek, példájukat pedig többen is követték. Voltak, akik inkább visszamentek a garázsba, hogy a bordázottabb, gyorsabban felmelegedő gumikra váltsanak, míg mások (pl. a mclarenes Oscar Piastri) inkább megvárták a többiek visszajelzéseit. Hamar kiderült, hogy a körülmények egyértelműen az esőgumiknak kedveznek, átmeneti abroncsokon nem lehetett a pályán tartani az autókat. Mindenki váltott is a két oldalfalú gumikra.

8 fotó

A vizes pályán rengeteg volt a pályaelhagyás, így kb. kiszámíthatatlan volt nézőként, hogy mely körök maradnak érvényben és melyek maradnak fenn a köridőtabellán akár a konkrét pályaelhagyás, akár egy esetleges sárga zászlózás miatt. Tovább nehezítette a körözést, hogy az eltérő ütemben haladó miatt időnként egy helyre tömörültek a pilóták.

A szakasz hajrája két autótörést is hozott. Először Oliver Bearman puszilta meg a falat, de a Haasnak legfeljebb csak az első szárnya tört. Nem sokkal később Alexander Albon koccolta a korlátot, itt már tört a Williams futóműve is, de ez sem hozott piros zászlót, mert pont visszagurult lendületből a thai versenyző a bokszba. Ha befejezi a körét, Albon kikerült volna a kiesők közül, de így búcsúra kényszerült – ahogy Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Bortoleto, Cunoda Juki (Red Bull) és Lewis Hamilton. A Ferrari hétszeres világbajnoka utolsó lett.

Ollie Bearman crunches into the wall! 😳



He's helpless as the car skates into the barrier#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/rw6Mi1ExbJ — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

ALEX ALBON HITS THE WALL... but makes it back to the garage! 😱#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/gyWJTJ3KhL — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

A Q2 ott folytatódott, ahol a Q1 véget ért. Mindenki új gumikat kapott, de az intermediate-eket senki nem merte még bevállalni. Körről körre próbált a mezőny folyamatosan javítani, és minél kevesebbet hibázni. A körülmények is folyamatosan javultak, előbb-utóbb pedig az vált kérdéssé, vajon előkerülnek-e az átmeneti gumik még ebben a szakaszban.

A kérdésre az időmérőn eddig az élmezőnyben mozgó Lance Stroll adott megerősítő választ, amikor 6 perccel a szakasz vége előtt felkerültek Aston Martinjára a zöld oldalú gumik. A döntés nem bizonyult jónak, ki is zúgott a szakasz végén. Búcsúzott még Nico Hülkenberg (Kick Sauber), a két Haas és Franco Colapinto (Alpine).

Stroll rossz példája ellenére a Q3-ban a mezőny által egységesen használt gumi már az intermediate volt, a döntés jóságát pedig a korábbiaknál gyorsabb körök erősítették meg. A menetrend azonban nem változott: folyamatos körözés a kockás zászlóig.

A legjobb körök ezúttal is a leintéskor születtek. Lando Norris hatalmas előnyben volt két szektor után, emellett belefért egy nagyobb hiba a harmadikban, de a McLaren britje így is pole-pozíciót szerzett 3 tizedmásodperccel előzve Max Verstappent a Red Bullban. Mögöttük Carlos Sainz végzett a Williamsszel, megelőzve George Russellt (Mercedes) és a kulcspillanatban hibázó Oscar Piastrit (McLaren). A legjobb tízbe Liam Lawson (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Isack Hadjar (Racing Bulls), Charles Leclerc (Ferrari) és Pierre Gasly (Alpine) fért még be.

A 2025-ös Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj magyar idő szerint vasárnap 5 órakor kezdődik.