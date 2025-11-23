A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíjat csak 19-en fogják a rajtrácsról kezdeni azok után, hogy a Red Bull erőforrást cserélt, valamint a szárnykonfigurációt is megváltoztatta Cunoda Juki versenygépén. A japán pilóta nem veszített ezzel sokat, hiszen csak a 19. rajthelyet szerezte meg az időmérőn, ellenben egy teljesen a futamra hangolt autóval és új, frissebb motorral nagyobb esélye lehet előremozdulni.

A Red Bullt eme gyakorlat miatt a McLaren a Sao Pauló-i Nagydíj után felkérdezte a Nemzetközi Automobil Szövetségnél. A wokingi alakulat felvetette, hogy az ilyesfajta motorcsere ellentmondhat a szabályoknak, ugyanis más, hogy megbízhatósági okokból vagy pusztán a jobb teljesítmény kedvéért cserélnek erőforrást egy autóban. A különbséget az jelenti, hogy a megbízhatósági okok miatt lecserélt motorok árát nem kell beleszámolni a csapatok kiadási plafonjába.

Maga a csere tehát nem szabálytalan, pusztán a Red Bull dolga annyi, hogy el kell tudniuk ezzel majd számolni, és maradjanak a költséglimit alatt. Az FIA korábban egyébként kimondta, vannak gyengeségei ennek a szabályozásnak.