Miután a Sao Pauló-i Nagydíj időmérőjén Max Verstappen már a Q1-ben kiesett, a csapatnál úgy döntöttek az autót kikérik a parc ferméből, hogy változtathassanak a beállításokon, és ha már így tettek, a hollandnak pedig így is, úgy is a bokszutcából kellett rajtolnia, az éves kereten túli új erőforrást is szereltek az RB21-esbe.

A McLarennél fel is vetették, hogy ez ellentmondhat a szabályoknak, ugyanis más, hogy megbízhatósági okokból vagy pusztán a jobb teljesítmény kedvéért cserélnek erőforrást egy autóban – a wokingiak véleménye szerint utóbbi esetben az új egységet be kellene számítani a kiadási plafonba. Sajtóértesülés szerint a McLaren szerette volna, az F1-es Bizottság idei utolsó, múlt heti ülésén napirendre veszik a kérdést, de ez akkor nem történt meg.

„Nem lep meg, hogy valaki bevágta a kézigránátot ebben az ügyben. Fordított helyzetben mi is megtehetnénk ezt. De amit tettünk az védhető, szabályszerű, és ha megnézzük a mostani generációs autókat, mások is cseréltek már erőforrásokat így, nincs ebben semmi rendkívüli” – mondta Las Vegasban a Red Bull főmérnöke, Paul Monaghan.

A kérdésre, hogy szerinte az új erőforrás beépítése a kiadási plafon alá tartozik-e vagy sem, így reagált:

„Erre nem válaszolok, mert nem vagyok pénzügyi szakértő. Én azt tudom, mi a dolgunk, mi kerül ki, mi kerül be. De úgy gondolom, hogy védhető, amit tettünk, és nem jár majd érte büntetés az év végi elszámolásnál. Én ennyit mondhatok a tudásom alapján, a pénzügyi előírásokat illetően nem szeretnék találgatni, mert tévedhetek, aztán még nagyobb hülyét csinálok magamból, mint általában.”

Azt illetően, hogy megbízhatósági szempontból indokolt volt-e Verstappen erőforrásának cseréje, Monaghan azt monda, a motorpartner Honda részéről jelezték, hogy az egység már a végét járja, néhány kilométer maradhatott benne.

A Red Bull motorsportfőnök, Helmut Marko még határozottabban felelt, amikor erről kérdezték: „Nincs szó szürke zónáról. Nincs mitől tartanunk, abszolút a szabályok keretein belül maradtunk.”

Las Vegasban a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) formaautós vezetőjét, Nikolas Tombazist is megkérdezték, ő jelezte, hogy pillanatnyilag nem egészen egyértelmű a szabályozás, de 2026-ra bezárul ez a kiskapu.

„Nem szívesen kerülnénk olyan helyzetbe, hogy egy csapattal vagy motorgyártóval arról kelljen vitatkoznunk, hogy valamilyen telemetriai adat megbízhatósági problémát jelez-e vagy sem. Úgy gondoljuk, nincs meg az a szintű rálátásunk, hogy egyértelműen eldöntsük, megbízhatósági vagy stratégiai okú a csere. Ráadásul bizonyos esetekben mindkettő egyben” – kezdte.

„Szóval ez a jelenlegi műszaki és pénzügyi szabályok egyik gyenge pontja, ezért inkább úgy döntöttünk, elfogadjuk a cseréket anélkül, hogy vitába bonyolódnánk azt illetően, mit jelentenek a kiadási plafon szempontjából. De az új szabályrendszerben már bezárul a kiskapu, hiszen a motorgyártóknál is életbe lép a kiadási plafon, egy-egy ilyen csere pedig nagyjából egymilliós költséget jelent majd. Egyelőre viszont az egyéni bajnokságban érdekelt csapatok még odaszúrnak egymásnak.”