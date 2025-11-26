Lewis Hamilton biztosan jobban képzelte el első ferraris Forma-1-es szezonját, mint ahogy alakult. A kínai sprintsikert leszámítva annyira kevés babér termett a hétszeres világbajnoknak, hogy Las Vegasban úgy nyilatkozott, már 2026-ot sem várja.

Hamilton nagy fába vágta a fejszéjét, amikor sikerekkel a háta mögött Maranello felé vette az irányt, de ez a karrierív nem példa nélküli. Egy évtizeddel ezelőtt Sebastian Vettel is így tett, amikor négyszeres bajnokként a Red Bullból a Ferrariba ült. A német – aki egyébként Lando Norrisnak is segített idén a bajnoki csatában – elárulta, egyetlen, de annál fontosabb tippet adott Hamiltonnak.

“A csapat szíve és kultúrája olasz. Az emberek többségét megérti, de vannak olyan alkalmazottak, akiket nem, mert nem beszélnek, vagy nem beszélnek túl jól angolul. El lehet lenni, ha az ember nem beszél egy nyelvet elég jól, de megérti úgy az embereket? Megérti úgy a kultúrát?” – tette fel a kérdést Vettel.

A négyszeres bajnok egészen hamar belevetette magát az olasz tanulásába, helyzeti előnyt jelenthetett neki az is, hogy annak idején a Toro Rossónál is ilyen közeg vette körbe. Utólag mégis “kritikus hibának” véli, hogy nem tanult meg jobban olaszul. “Órákra jártam, elboldogultam és értettem is, de nem voltam tökéletes. Többet kellett volna olaszul tanulnom, talán több időt kellett volna Olaszországban töltenem, hogy jobban megértsem a kultúrát.”

“Ezt mondtam Lewisnak is, amikor átigazolt. Az egyetlen tanács, amit adhatok, az az, hogy tanuld meg a nyelvet” – mondta Vettel.