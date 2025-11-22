Az ősz során nagy fordulat állt be a 2025-ös Forma-1-es szezonban. Lando Norris a hollandiai, műszaki hibából eredő kiesés után talpra állt, és nagy lendülettel gyűjtötte a pontokat, míg a csapattárs Oscar Piastri többször is autót tört, és nyers tempó tekintetében sem tudta felvenni a versenyt csapattársával.

Norris elárulta, hogy mindebben szerepe volt egy mentornak, jelesül Sebastian Vettelnek is. “Olyasvalaki ő, aki magától jött, és nagyon segítőkész volt” – mondta a McLaren britje. “Mindenen átment az elmúlt évek során. Egy remek fickó, aki mindig segítőkész volt a rossz és a jó időszakokban egyaránt. Segített, hogyan maradjak fókuszált és szegjem le a fejem, hogyan vészeljem át a nehéz időszakokat, de abban is, hogyan használjam ki a jó időszakokat arra, hogy továbbra is fejlődjek.”

“Elég menő, hogy ez olyasvalakitől jött, akit gyerekként néztem” – tette hozzá Norris. “Hihetetlen személyiség, aki két lábbal jár a földön. Erre talán nem sokan számítanának egy világbajnoktól, vagy olyasvalakitől, aki ennyi mindent elért, de mégis. Mindig lehet vele beszélni, nevetni egyet, kávézni” – fogalmazott a bajnoki listavezető.

Ironikus, hogy a csapattárs Piastrinak épp az a Mark Webber a mentora, illetve menedzsere, akivel Vettel annak idején nagy csatákat vívott a Red Bullnál.