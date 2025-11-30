Érezhetően lépéshátrányba került a McLaren párosával szemben Max Verstappen a Forma–1-es Katari Nagydíj hétvégéjén. Azok után, hogy a szombati sprintfutamot a hatodik helyről rajtolva csak negyedikként fejezte be, az időmérő edzésen semmi esélye nem volt arra, hogy beleszóljon Oscar Piastri és Lando Norris párharcába.

A holland tizedmásodpercekben mérhető lemaradása jócskán meglepő annak fényében, hogy a szezon őszi szakaszában rohamléptekben zárkózott fel a bajnokságban, az előző hétvégi Las Vegas-i Nagydíjon is tükörsimán győzött. Nem maradt azonban örök rejtély a négyszeres és címvédő világbajnok váratlan lelassulása.

Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója a szombati nap végén elárulta, hogy a katari hétvégén Verstappen RB21-esére nem a legfrissebb, Mexikóban bemutatott specifikációjú padlólemez, hanem az eggyel régebbi, először a szeptember eleji Olasz Nagydíjon bevetett változat került fel – írja a RacingNews365.com.

A 82 éves osztrák szakember sebtében hozzátette, hogy a problémák nem kizárólag a padlólemezben gyökeredznek. „A pattogatás nem csak a padlólemez hibája, néhány más dolog is felelős érte” – nyilatkozta a Sky német nyelvű csatornájának. „[Cunoda] Juki az elejétől fog elégedett volt az új padlólemezzel, Maxnak azonban nem tetszett annyira, úgyhogy ez az ő döntése volt.”

A vasárnapi Katari Nagydíjon a harmadik rajtkockából startolva Verstappen azért fog küzdeni, hogy legalább a matematikai esélyeit életben tartsa a címvédésre az abu-dzabi finálé előtt. Nem lesz könnyű dolga, ugyanis mindkét bajnoki riválisa előle indul, miközben az ő szempontjából a mostani felállás fordítottja kedvezne.

A Vezess alábbi cikkében kiszámoltuk, hogyan dőlhet el a világbajnokság akár már ezen a hétvégén: