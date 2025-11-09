A Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj hétvégéje eddig Lando Norris felé billentette a mérleg nyelvét, ami az idei világbajnoki cím sorsát illeti. A McLaren brit versenyzője már a két héttel ezelőtti Mexikóvárosi Nagydíjon aratott rajt-cél győzelmével visszavette a vezetést az összetett pontversenyben, majd azt a brazíliai sprintfutamon meg is erősítette csapattársa, Oscar Piastri balesetével, míg az időmérő edzésen Max Verstappen vérzett el.

Pillanatnyilag 9 ponttal vezeti a bajnokságot Norris, aki a vasárnapi futamot ugyancsak az élről kezdheti meg, míg Piastri csak a negyedik rajtkockát foglalhatja el a rajtnál. Az ausztrál csaknem négy tizedmásodperccel kapott ki, így magától értetődő módon nem volt túlságosan boldog a szombati nap végén. „Egyszerűen nem tudtam ennél gyorsabban menni. Azt hiszem, ez jelentette a legnagyobb problémát” – idézi Piastri szavait a RacingNews365.com.

„Azt mondanám, nagyon mások voltak a körülmények, mint pénteken, és most minden sokkal trükkösebb volt. Kicsit csalódást keltő az eredmény, pedig az autó gyorsnak tűnik ezen a hétvégén, főleg a hosszabb etapokon, amit remélhetőleg a futamon ki is tudok majd használni” – tekintett előre a kilencszeres futamgyőztes.

Piastri amellett, hogy a legutóbbi két sprintversenyen nullázott, utoljára a szeptember eleji Olasz Nagydíjon állhatott dobogóra, így fogyott el a Holland Nagydíj után még 34 pontos előnye. A vasárnapi futamon visszavágásra készül. „Megpróbálok majd minden lehetőséget megragadni. Ha sikerül felzárkóznom, és lehetőségem lesz nyomást gyakorolni, meg is teszem majd, de igen, először oda kell érnem” – figyelmeztette Norrist.