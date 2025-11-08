Egyértelműen Oscar Piastri lett a legnagyobb vesztese a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj szombati sprintversenyének. A McLaren ausztrálja az első körökben őrizte a rajtpozíciójával megegyező harmadik helyét, azonban a hatodik körben a Senna S-kanyarkombináció kijáratánál megcsúszott, majd falnak csapta a McLarent. Piastri után Nico Hülkenberg (Sauber) és Franco Colapinto (Alpine) is ugyanott hibázott, így a piros zászlók is előkerültek.

Köszönhetően annak, hogy nullázott, miközben csapattársa, Lando Norris rajt-cél győzelmet aratott, 9 pontra nőtt az ausztrál hátránya a vb-pontversenyben.

„Az egyik kerekemmel érintettem vagy a fehér vonalat, vagy a kerékvetőt, aztán megforogtam” – kommentálta a hibáját az F1TV-nek nyilatkozva. „Buta hiba vagy szerencsétlen hiba volt, de ez van.”

„Megpróbálom ezt magam mögött hagyni” – tette hozzá a Sky Sports F1-nek. „Holnap sokkal több pontot fognak osztani, szóval annál jobb lesz, minél jobb rajthelyet csípek el az időmérőn.”

A 24 körös sprintfutam leintése után Andrea Stella, a McLaren csapatfőnöke is megszólalt, aki egyfelől örült annak, hogy Norris győzelemre vitte a wokingiakat, de Piastri újabb kisiklása mellett sem ment el szó nélkül.

„Vegyes érzések kavarognak bennem, mert egyfelől Landóval nyertünk, ugyanakkor Oscarral is erős pozícióban voltunk” – mondta az olasz szakember. „Ott voltak azonban a változó és trükkös körülmények, amik között elég túl messzire menni, és máris három autó a falban végzi.”

„Ez csak egy epizód volt. Oscar egyébként gyorsan ment ezen a hétvégén. A fontos pontokat holnap osztják, és igyekszünk kihasználni a tempóját” – beszélt Piastri helyzetéről Stella. „Nagyon funkcionálisan gondolkodik. Számára az a legfontosabb, hogy a sebessége rendben legyen. A pontok azok pontok. Egy szám, akármennyire sajnálatos. Ez van, itt a legjobbadat kell nyújtani.”