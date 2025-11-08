Meghatározó lehet a világbajnokság kimenetele szempontjából is a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintfutama, ugyanis a pontversenyben vezető Lando Norris rajt-cél sikerrel növelte tovább az előnyét, a maximálisan megszerezhető 8 pontot bezsebelve. Eközben a további esélyesek közül a Red Bull-os Max Verstappen a negyedik helyen, míg a második helyen immáron 9 egységnyi hátrányban lévő Oscar Piastri a falban zárta a 24 körös viadalt.

A látványos balesetekkel tarkított, piros zászlóval meg is szakított sprintversenyen Norris mögött a Mercedes versenyzőit, Andrea Kimi Antonellit, valamint George Russellt intették le a második, illetve a harmadik helyen. A „dobogósokkal” a korábbi IndyCar-versenyző James Hinchcliffe készítette az interjúkat.

„Kemény volt, de még édesebb a győzelem egy ilyen verseny után” – fogalmazott Norris. „Kimi egyáltalán nem könnyítette meg az életemet. Ez egyike volt azoknak a versenyeknek, amiken muszáj volt nyomni, mert tudtad, hogy a mögötted haladó srác még keményebben nyomja.”

„Ott volt a szél és a gumikopás is, de Brazíliában sosincs könnyű verseny. Gyors volt a Mercedes is, ugyanakkor számítottam rá, hogy ennél azért jobbak leszünk. Nem tudom, hogy ez mennyiben köszönhető a gumiknak, vagy valójában mennyire végzett jó munkát a Mercedes.”

„Szórakoztató verseny volt, de nehezek voltak a körülmények, különösen az elején” – értékelt a második helye után Antonelli. „Megpróbáltam nyomást helyezni Landóra, éppen csak alulmaradtunk vele szemben, ugyanakkor ez egy élvezetes verseny volt. Határozottan megvolt az önbizalmam, de szoros a mezőny. Meglátjuk, mit tehetünk még, de remélem, hogy sikerül megismételnünk ezt az eredményt, vagy akár egy jobbat elérni.”

„Jó versenyt zártunk” – vont mérleget Russell. „Kimi nagyszerű munkát végzett, még Landót is megszorongatta. Ugyanezt kell tennünk az időmérőn is, ami ugyancsak szorosnak ígérkezik. Most nagyon közrejátszott a gumikopás, de a hűvösebb körülmények olyanok, mint amilyet szeretünk, jól éreztük magunkat.”