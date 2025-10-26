A mclarenes Lando Norris nyerte a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíjat a ferraris Charles Leclerc, illetve a Red Bull hollandja, Max Verstappen előtt. Norris sikere, valamint a csapattárs Oscar Piastri 5. helye azt jelentette, hogy a bajnoki tabella élén helycsere történt. Nagy futamot zárt Oliver Bearman a Haas-szal, aki 4. lett.

A 71 körös futamot a többség lágy gumikon kezdte, de természetesen voltak kivételek. A legmeglepőbb ebből a szempontból az ötödik helyről induló Max Verstappen volt a Red Bull-lal, de vele együtt a csapattárs Cunoda Juki, valamint Isack Hadjar (Racing Bulls), Carlos Sainz (Williams), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) és Pierre Gasly (Alpine) is közepeseken indultak. A mezőny végén Alexander Albon (Williams) és Franco Colapinto (Alpine) döntöttek úgy, hogy a Pirelli kemény abroncsain rajtolnak.

A rajt utáni 800 méternyi egyenes végén komoly kavarodás volt, a ferraris Charles Leclerc és Verstappen is átvágta az első sikánt. A jogosulatlan előnyszerzés utáni visszaengedéseket követően a pole-ból induló mclarenes Lando Norris volt az első Leclerc és Lewis Hamilton (Ferrari) előtt. Verstappen a negyedik volt George Russell Mercedese, valamint Oliver Bearman (Haas) előtt. Oscar Piastri sokat bukott a McLarennel, a bajnoki listavezető visszacsúszott Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) és Cunoda mögé.

Liam Lawson már a második kör végén a bokszban járt, a Racing Bullson első szárnyat kellett cserélni. Norris eddigre komfortos előnyt autózott ki, amit a következő körökben igyekezett is növelni. Leclerc mögött kezdett vonat kialakult, míg hátrébb Cunoda végzett csapattársa számára fontos munkát Piastri feltartásával. Lawson futama egyébként rövid volt, a kilencedik kör kezdetét már sisak nélkül, a garázsból nézte.

A hatodik kör valóságos káoszt hozott: Hamilton csatázott Verstappennel, de abba belekeveredett Russell és Bearman is. Mindenki járt mindenhol, ami nem a pálya, de valahogy Hamilton maradt a harmadik, Bearman lett a negyedik, Verstappen visszaesett ötödiknek, Antonelli pedig megelőzte Russellt. Két kör múlva kissé hátrébb próbálta Piastri előzni Cunodát, de a japán jó csapattársként védte a helyet – sikeresen. Piastri végül a 11. körben tudott csak feljönni a 8. helyre Cunoda megelőzése után.

Lewis 🆚 Max 😮‍💨



There's minor contact between the pair of them at Turn 1! 💥#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/FtUjRlj6Fd — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Ollie Bearman SENDS a lunge on Max Verstappen... and gets through! 😮‍💨



The Haas driver is currently P4 on the road 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/MbX4ABNQpm — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Verstappen és Cunoda tempója viszonylag hamar kezdett eltűnni, miközben Norris gyorsult az élen a McLarennel. 15 kör után 5 másodperccel vezetett Leclerc és 10-zel Hamilton előtt. A Ferrari britje további 4 másodperccel haladt Bearman előtt, aki annyira stabilan ment Verstappen előtt, hogy a holland nem is tudta támadni. Közülük egyébként Hamiltonnak kellett a legjobban az előny, tekintve, hogy 10 másodperces büntetést kapott, mivel a Verstappen-féle csatában pályaelhagyás után nem a kijelölt menekülőúton tért vissza a mezőnybe.

Mindez azt jelentette, hogy Bearman virtuálisan a harmadik volt a futam negyedénél.

Miközben közeledtek az élmezőnyben a kiállások és Norris a 20. körben már 8 másodperc feletti előnnyel vezetett Leclerc előtt, Piastri Russellen akadt fenn a 7-8. helyen. Előlük Antonelli a 23. körben meg is kezdte a kiállásokat, a lágyakra közepes guumikat kapott az olasz. Egy körrel később Hamilton is cserélt, és letöltötte büntetését is. A rá következő körben Bearman és Piastri is a bokszban jártak, a McLaren megint nem volt a leggyorsabb: egy másodperc maradt az ausztrál kiállásában. A McLaren még ezzel együtt is Hamilton Ferrarija elé hozta vissza pilótáját, azaz a brit büntetése kb. 5 pozíciójába került.

A 27. kör végén a 27-es autóval a Kick Sauber pilótája, Nico Hülkenberg feladta a versenyt, míg Sainz öt másodperces büntetést kapott bokszutcai gyorshajtásért.

30 kör után a lágy gumikon rajtolók közül az első két pilóta, Norris és Leclerc nem jártak még kereket cserélni. A McLaren britje 15 másodperces előnnyel vezetett, Leclerc mögött pedig 12-12 másodperces hézagokkal érkeztek közepes gumikon Verstappen és Cunoda. Leclerc végül a 31. kör végén érkezett új gumikért – még épp visszaért Bearman elé, aki ekkorra már Cunodát is megelőzte.

Az első Bearman- és első Haas-dobogó esélye egyre jobban nőtt. Lényegében Verstappen jelentette erre nézve az egyetlen veszélyt, aki féltávnál még nem járt a bokszban, de azt sejteni lehetett, hogy a kerékcseréje után jócskán a mezőnybe esik vissza, és a lágy gumikkal kell sokakon átvágnia. Verstappen előtt még Norris a bokszban járt, a McLaren britje a 35. körben az élre állt vissza. Ugyanebben a körben Fernando Alonso versenye is véget ért az Aston Martinnal, a spanyol a bokszban fejezte be a megmérettetést.

Verstappen a 38. körben váltott lágy gumikra, és a 8. helyről hajrázhatott, előtte a névsor Norris, Leclerc, Bearman, Antonelli, Russell, Piastri, Hamilton volt. A holland azonban eleinte még Hamiltont is csak 7,5 másodperces különbséggel követte.

Közben ment a meccs Antonelli, Russell és Piastri között is. A Mercedes britje érezhetően pipa lett, miután a csapat nem utasította Antonellit, hogy cseréljenek helyet, és a viaskodás közben utolérte őket a McLaren is. Russell végül kibulizta magának a csapaton belüli helycserét, azzal az ígérettel, hogy ha nem tudja elkapni az előtte haladó Bearmant, akkor majd visszaengedi a csapattársát. A szingapúri győztes a csere után nem tudott meglépni, Bearman tartotta a tempóját.

Verstappen a 47. körre került támadási helyzetbe Hamilton mögött, a holland az első adandó alkalmat ki is használta és feljött a hetedik helyre. A következő állomás a bajnoki ellenfél Piastri volt, aki Antonellivel vívott nagyot. A 48. körben azonban mindketten eltűntek Verstappen elől: Antonelli, Piastri és Hamilton egyszerre váltottak két kiállásra és kaptak lágy gumikat. A bokszban Piastri nyert egy helyet Antonellivel szemben, akinek elrontotta cseréjét a Mercedes. Egy körrel később Bearman és Russell is lépett, így Norris, Leclerc és Verstappen álltak az élen 1-1-1 kiállással, Bearman azonban frissebb gumikon autózott 16 másodperccel Verstappen mögött. Russell, Piastri, Antonelli és Hamilton érkeztek mögötte 1,5-3 másodperces hézagokkal.

A cserék után Bearmanre feljött Russell, támadni is próbált a Mercedes-pilóta, de az eleinte nem vezetett sikerre. Közben Sainzot ismét megbüntették bokszutcai gyorshajtásért, de ezúttal áthajtásra ítélték a spanyolt. Russell végül az 59. körtől inkább a tükröt figyelte, mert Piastri érkezett meg a nyakára. Az ausztrál nem vacakolt sokat, az első igazi lehetőséget kihasználva lecsapott és előzött – feljött ezzel az ötödik helyre. Antonelli az alkalmat kihasználva vissza is kérte a helyét frissen megelőzött csapattársától, és szó nélkül meg is kapta azt.

LAP 60/71



Piastri impressively overtakes Russell down the inside at Turn 1! 👏



Next up in his sights is Bearman 🐻#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/FlOtgB1foh — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

A hajrában újabb érdekes csata alakult, de már a második helyért. Az egy kiállással autózó Leclerc-re és Verstappen-re Bearman már nem ért fel, viszont a holland a lágyakon komoly tempóval faragta le a hátrányát a monacói mögött.

A tűzijáték az utolsó három körben robbanhatott volna, ekkor került DRS-távolság határára Verstappen is Leclerc mögött, valamint Piastri Bearman mögött. A dolgokba azonban belekavart egy virtuális biztonsági autó Sainz megálló Williamse miatt. Emiatt változás már nem történt. Norris tehát simán nyert Leclerc és Verstappen, valamint Bearman és Piastri előtt. Antonelli és Russell a 6-7. helyre hozták a Mercedeseket Hamilton előtt, a maradék pontokat pedig Esteban Ocon (Haas), valamint Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) csípte el.

A bajnokságok állása:

Norris – 357 p Piastri – 356 p Verstappen – 321 p Russell – 258 p Leclerc – 210 p Hamilton – 146 p

McLaren – 713 p – bajnokok Ferrari – 356 p Mercedes – 355 p Red Bull – 346 p Williams – 111 p Racing Bulls – 72 p

A szezon két hét múlva Brazíliában a Sao Pauló-i Nagydíjjal folytatódik.