Nem tartott sokáig Jack Doohan első teljes(nek szánt) éve a Forma–1-ben, ugyanis az Alpine-nál már hat futam után lecserélték őt Franco Colapintóra. Az enstone-i alakulat többször is ellentmondásosan kommunikált a versenyzőcseréről, az mindenesetre tény, hogy az argentin huzamosabb időre az autóban maradt, holott korábban a csapat hivatalosan sajtóközleményében(!) azt írták, csak öt futamra kap lehetőséget.

Colapinto előléptetését és Doohan visszafokozását az Alpine úgy tálalta, hogy a versenyzők rotálásával döntik el, ki vezethet náluk 2026-ban – mint az azóta kiderült – Pierre Gasly csapattársaként. Ugyanakkor Colapinto sem hozta meg a várt áttörést, sőt, alig pár futam után felmerült a kérdés, hogy mikor fogy el a türelem vele szemben: amellett, hogy ő az egyedüli aktív pilóta a mezőnyben, aki még nem szerzett pontot, többször is összetörte az autóját, többek között a Magyar Nagydíj utáni gumiteszten.

Ezt támasztják alá a The Race információi is, melyek szerint Doohant még a nyári szünet után is azzal hitegették, hogy még a szezon vége előtt visszaülhet az autóba. Később már kifejezetten az utolsó három – a Las Vegas-i, a katari, valamint az abu-dzabi – hétvégére szólt volna az ausztrál visszatérése, amihez még a szükséges anyagi háttér is összeállt.

Colapinto maradásának azonban újabb löketet adott, hogy a fő támogatója, a Mercado Libre az amerikai, a mexikóvárosi és a brazíliai hétvégére is nagyobb felületet kapott az Alpine autóin, ami az argentin számára ugyancsak biztosította a büdzsét az idény hátralévő részére – mindemellett a csapathoz tanácsadóként visszatérő Flavio Briatore is elégedett a fejlődésével.

Doohan így már csak abban az esetben térhet vissza, ha Colapinto vagy Gasly valamilyen oknál fogva nem tud autóba ülni, de az ausztrál már tartalékversenyzőként is kezd a háttérbe szorulni. Árulkodó ezzel kapcsolatban, hogy amióta a kispadra ültették, még csak régebbi autót sem tesztelhetett – az egyik ilyen alkalmat le is mondták –, de alsóbb kategóriájú formaautót is csak saját költségen vezethetett. Habár tartalékosként rendre elkíséri a csapatot a versenyhétvégékre, a szimulátorban is kevesebb időt tölt annál, mint az ebben a szerepben elvárható lenne.

Az Alpine várhatóan novemberben fogja bejelenteni a másik 2026-os versenyzőjét, ugyanakkor Briatore már szeptemberben elég világosan utalt rá, hogy Colapinto mellett a csapat másik tartalékpilótája, Paul Aron jöhet még szóba. Ami pedig Doohant illeti, úgy tudni, az ausztrál menedzsmentje több csapattal is tárgyal, ám mivel a legtöbb ülés már elkelt, máshol is csak teszt-, illetve tartalékversenyzői szerepkörben tudna elhelyezkedni.