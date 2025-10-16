A hétvégén az Amerikai Nagydíjjal folytatódik a Forma-1-es szezon, a csapatok pedig ki is tesznek magukért az igen fontos piacon, Austinra öt csapat is alkalmi festéssel készül.

Hat csapat autóját festik át az Amerikai Nagydíjra 1
Csillagokat lát az F1-csapat az amerikai futamon
A hétvégén következő Amerikai Nagydíjra megint odateszi…

Azt már korábban megírtuk a Vezessen, hogy a mezőny egyetlen amerikai alakulata, a Haas csillagos mintával dobja fel a fényezést, de az Alpine, az Aston Martin, a McLaren, a Racing Bulls és a Williams másképp néz majd ki a Circuit of the Americason.

Kezdjük a legkevésbé látványossal – az Alpine autóján a Franco Colapintóhoz kötődő, egész Latin-Amerikát lefedő e-kereskedelmi szolgáltató, az argentin alapítású Mercado Libre kap nagy hangsúlyt, a szponzor kedvéért sárga sáv kerül a motorborításra és a hátsó szárnyra.

Kattints a képekért!

2 fotó

Az Aston Martinnál tudományos képletek és neonlime részletek színesítik Fernando Alonsóék autóit, az apropó a főszponzor Aramco fiataloknak szóló természettudományos oktatási kihívása, a STEM Challenge.

Kattints a képekért!

5 fotó

Ugyancsak a szponzor kedvéért öltözi részben új színekbe a friss konstruktőri bajnok McLaren autója: a fekete részeken a Google AI-szolgáltatása, a Gemini logója jelenik meg gyöngyházas alapon, a keréktárcsákon pedig színátmenetesre vált a dekorcsík. A pilóták overallja is ezt a színvilágot tükrözi majd.

Kattints a képekért!

8 fotó

 

Még mindig szponzoros festés, de abból az ütősebb fajta: a Racing Bulls alapvetően fehér autóira teknőcminta és arany logók kerültek, a csapat névadója, a CashApp új, Tortoise Card szolgáltatásának népszerűsítésére.

Kattints a képekért!

4 fotó

A Williamsnél más irányba indultak, náluk a múlt ünneplése a téma, bár itt is megjelenik a szponzori szál. A patinás alakulat névadó támogatóját, az Atlassiant 2002-ben alapították, erre reflektálva mixelték össze az idei, valamint Juan Pablo Montoya és Ralf Schumacher 2002-s Williams-BMW-jének festését.

Kattints a képekért!

6 fotó

Az Amerikai Nagydíjhoz kapcsolódó kvízünket kitöltötted már? Ha nem, kattints!

Hat csapat autóját festik át az Amerikai Nagydíjra 23
F1-kvíz: Mit tudsz az Amerikai Nagydíjról?
A hétvégén az austini Amerikai Nagydíjjal folytatódik a 2025-ös Forma–1-es szezon, a texasi forduló előtt tudáspróbával…
Hat csapat autóját festik át az Amerikai Nagydíjra 24
Balesetet látsz? Így menthetsz életet
Az életmentésben az idő kiemelkedően fontos tényező, éppen ezért nem lehet minden esetben arra várni, hogy kiérkezzenek…