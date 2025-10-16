A hétvégén az Amerikai Nagydíjjal folytatódik a Forma-1-es szezon, a csapatok pedig ki is tesznek magukért az igen fontos piacon, Austinra öt csapat is alkalmi festéssel készül.

Azt már korábban megírtuk a Vezessen, hogy a mezőny egyetlen amerikai alakulata, a Haas csillagos mintával dobja fel a fényezést, de az Alpine, az Aston Martin, a McLaren, a Racing Bulls és a Williams másképp néz majd ki a Circuit of the Americason.

Kezdjük a legkevésbé látványossal – az Alpine autóján a Franco Colapintóhoz kötődő, egész Latin-Amerikát lefedő e-kereskedelmi szolgáltató, az argentin alapítású Mercado Libre kap nagy hangsúlyt, a szponzor kedvéért sárga sáv kerül a motorborításra és a hátsó szárnyra.

Az Aston Martinnál tudományos képletek és neonlime részletek színesítik Fernando Alonsóék autóit, az apropó a főszponzor Aramco fiataloknak szóló természettudományos oktatási kihívása, a STEM Challenge.

Ugyancsak a szponzor kedvéért öltözi részben új színekbe a friss konstruktőri bajnok McLaren autója: a fekete részeken a Google AI-szolgáltatása, a Gemini logója jelenik meg gyöngyházas alapon, a keréktárcsákon pedig színátmenetesre vált a dekorcsík. A pilóták overallja is ezt a színvilágot tükrözi majd.

Még mindig szponzoros festés, de abból az ütősebb fajta: a Racing Bulls alapvetően fehér autóira teknőcminta és arany logók kerültek, a csapat névadója, a CashApp új, Tortoise Card szolgáltatásának népszerűsítésére.

A Williamsnél más irányba indultak, náluk a múlt ünneplése a téma, bár itt is megjelenik a szponzori szál. A patinás alakulat névadó támogatóját, az Atlassiant 2002-ben alapították, erre reflektálva mixelték össze az idei, valamint Juan Pablo Montoya és Ralf Schumacher 2002-s Williams-BMW-jének festését.

