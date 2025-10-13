A Forma-1 – egyelőre, a jövő évig – egyetlen amerikai csapata, a Haas nem, valamelyest meglepő módon sosem hirdette a piros-fehér-kék, „U-S-A!” identitását, az autók festésében 2016 óta a tulajdonos Gene Haas cégének imázsa volt uralkodó.

Ezzel együtt azért a hazai futam(ok)ra szokásuk változtatni, így a most következő austini Amerikai Nagydíjra is alkalmi fényezés kerül az VF-25-ösre.

A színekkel ezúttal is csínján bántak, csak az eleve meglévő piros-fehér-fekete palettából dolgozva, de számos csillaggal hintették meg az autót – rímelve az „egycsillagos állam”, Texas zászlajára, na és persze a Circuit of the Americas pálya szintén ezt tükröző dekorfestéseire.

Visszafogottan elegáns, mondhatnánk, de ha minket kérdeznének, azt mondanánk, hogy a Haas eddigi legjobb, legízlésesebb alkalmi festése – a toyotás együttműködés és általában az évszak híres jelensége előtti főhajtásként – a 2025-ös Japán Nagydíjon használt cseresznyevirágzásos, azaz szakurás fényezése volt…