A hétvégén lezajlott a 40. Forma-1-es Magyar Nagydíj, de nem minden csapat távozott azonnal a magyar pályáról, ugyanis a Pirelli a Hungaroringre is beütemezett egy, a 2026-os gumik fejlesztésére szolgáló kétnapos tesztet.

A kedden kezdődött teszten a McLaren, a Racing Bulls és az Alpine dolgozik a gumiszállító keze alá, ám a második nap délelőttje nem ment simán: a francia csapat újonca, Franco Colapinto rendesen összetörte az autót. Az A525-ös a gumifalnak csapódott, komoly károkat is szenvedett.

Az Alpine megerősítette, hogy a zárt teszten a 22 éves argentin balesetet szenvedett, közölték, hogy a pilóta megjárta a pályaambulanciát, ahol megvizsgálták, de szerencsére semmi baja nem esett.

Team Update

During Day 2 of Pirelli Tyre Testing at the Hungaroring this morning, Franco Colapinto had an incident at Turn 11. Franco was assessed on site at the medical centre and is OK.

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 6, 2025