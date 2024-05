Ugyan a Haas meglepően versenyképes autóval állt elő 2024-re, az abban rejlő potenciált inkább csak Nico Hülkenberg váltja eredményekre, míg csapattársa, Kevin Magnussen sorozatosan incidensekbe keveredik, majd minden mindegy alapon az ellenfelek feltartásával, blokkolásával igyekszik segíteni a németnek, ha tud, vagy egyszerűen tét nélkül, pusztán az adok-kapok kedvéért versenyez.

Ez meg is látszik a pontjain – na nem a bajnokságban gyűjötteken, hanem a büntetőpontokon: a miami versenyhétvége után már 10-nél jár, pedig 12 elérését követően automatikus eltiltás jön a következő futamra.

Magnussen már a sprinten háromszor 10 plusz egyszer öt másodperces időbüntetést, utólag 3 büntetőpontot kapott, amiért – Hülkenberg hátvédjét játszva – többször is indokolatlanul hagyta el a pályát, hogy feltarthassa az előretörni próbáló mercedeses Lewis Hamiltont. (Ennek kapcsán a McLaren csapatfőnöke, Andrea Stella azt nyilatkozta, szerinte sportszerűtlen, amit a dán művel, ezért jobb lenne, ha egy hétvégét otthon töltene, azaz eltiltanák.)

A dán a vasárnapi Forma-1-es Miami Nagydíjon aztán több büntetést is kapott: előbb a williamses Logan Sargeanttel történt incidenséért osztottak ki neki 10 másodpercet – és két büntetőpontot –, amikor a 2-3-as kanyarban túlságosan hátulról próbált bebújni az amerikai mellé, akit így kilökött (igaz, Sargeant is figyelhetett volna jobban), majd 20 másodpercre váltott bokszutca-áthajtás is járt neki, ugyanis a futam során kerékcsere elvégzése nélkül hajtott át a bokszutcán – ebben elismerte a hibáját a Haas.

Magnussen természetesen nem volt valami boldog.

„Megint csak egy nem túl jó nap. Remélhetőleg a továbbiakban világosabbak lesznek a dolgok. Nyilván nem jó, ami ma történt, de mindegy is, tovább kell lépni, remélhetőleg a következő hétvégém jobb lesz” – idézte a RaceFans.

Egy másik, a The Race-en megjelent futam utáni megszólalásában még morcosabb volt a dán:

Kérdés: Csalódást keltő futam?

Magnussen: Igen.

K.: Lehetett volna ennél is rosszabb, vagy ez már minden értelemben igaz pokoli hétvége?

M.: Jaja, az.

K.: Vélemény a Logannel történt incidensről?

M.: Inkább nem mondok semmit.

K.: Nem volt fair a büntetés?

M.: Továbbra sem mondanék semmit.

K.: Stella nyilatkozatára is ez a reakció?

M.: Így van.

K.: Tisztázásra szorulna számodra, pontosan mit is engednek a szabályok? Idénre változtak a dolgok, de talán homályos, mi lehetséges.

M.: Ja. Tisztázás.

Magnussen a 10 pontjából az első hármat a Szaúd-arábiai Nagydíjon szerezte, amikor – szintén Hülkenberg hátvédjeként – a williamses Alex Albonnal ütközött, további kettőt pedig Sanghajban kapott, amikor a VCARB-os Cunoda Jukit pördítette ki.