A Forma-1-es Miami Nagydíj sprintjének legjobb show-ját Lewis Hamilton és Kevin Magnussen szolgáltatták. A Mercedes hétszeres világbajnoka hosszú körökön át nem találta az utat a Haas mellett, amikor pedig lett volna sansza előzni, a dán nem egyszer szabálytalan manőverekkel akadályozta ezeket meg.

Magnussen be is gyűjtött a leintésig 35 másodperc időbüntetést, melyek jogosságát nem is vitatta. „Mindet megérdemeltem, ez kétségtelen. De ezt a játékot kellett megint játszanom. Nagyon jó pozícióban voltam Nico [Hülkenberg – a szerk.] mögött. Jól védekeztem Lewis-zal szemben, mert volt DRS-em.”

„Aztán Nico levágta a kanyart, és elvesztettem a DRS-t. Így sebezhetővé váltam, és őrülten harcolni kezdtem, hogy kialakítsak egy kis különbséget, mint Dzsiddában. Ezt a hülye taktikát alkalmaztam, amit amúgy nem szeretek, de a végén csapatjátékosként végeztem a dolgomat, és Nico pontokat szerzett” – fogalmazott Magnussen.

Kollégája véleményének ismeretében Hamilton elismerően beszélt Magnussenről. „Ez őszinte volt tőle, menő! Jó versenyünk volt, néhol a határokig elmentünk, de ezt szeretem. Imádok keményen versenyezni, számomra ez nem volt frusztráló. Ezt kell csinálni egy csapatként, bravó!” – mondta az utólagos büntetése miatt 16. helyen értékelt versenyző.